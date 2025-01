Harvey Colchado: «Me están haciendo reglaje»

El coronel PNP, Harvey Colchado, indicó tener información de fuentes tanto dentro de la Policía como de civiles que aseguran que el Gobierno estaría observando sus movimientos.

El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), Harvey Colchado, denunció públicamente haber sido objeto de un reglaje por parte de funcionarios del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Ante ello, el coronel PNP, recientemente pasado a retiro, mencionó tener información de fuentes, tanto dentro de la Policía como civiles que aseguran que el Gobierno estaría observando sus movimientos con el objetivo de “victimarlo”.

“Tengo mucha información de policías y civiles que me dicen que ellos (los del Gobierno) me están haciendo reglaje. Me dicen que me cuide porque me quieren victimar. Sin embargo, no les tengo miedo”, señaló tras su entrevista con un diario local.

Del mismo modo, añadió que su experiencia en la lucha contra el terrorismo en el Huallaga, lo ha fortalecido y que no teme a las amenazas, aunque está “atento” a cualquier eventualidad. “Al terminar el Gobierno de Dina Boluarte, todos se van a ir presos”, puntualizó.