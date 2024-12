Hallan muerta a niña desaparecida

VIGILANTE LA ASESINÓ Y LA ESCONDIÓ DEBAJO DE SU CAMA EN PACHACÁMAC

El cuerpo de una menor de 12 años, que fue reportada como desaparecida por su familia, fue hallado sin vida en un descampado del asentamiento humano Lúcumo de Pachacámac. La menor salió de su casa el domingo 8 de diciembre tras una supuesta discusión con sus padres.

El cuerpo de la pequeña estaba envuelto en alfombras, semidesnudo y presentaba signos de violencia en el cuello y brazos.

Los padres de la niña contaron que un hombre se comunicó con ellos, el mismo domingo 8, para decirles que tenía a su hija y que iba a llevarla a la comisaría de José Gálvez, pero cuando ellos fueron no encontraron nada. El sujeto fue identificado como Gerson Alexander Juárez Tapia, quien afirmó que solo era un guardián y que solo vio a la menor. “Él dice que la encontró y que la acompañó hasta la avenida”, dijo la madre. Con el número de esa persona, la familia logró obtener sus datos y fueron hasta su casa. “Llegamos a su domicilio y su familia nos dijo que no vive, y le increpo, me dice que vive más arriba, por un descampado, y llegamos caminando”, expresó.

Ante la insistencia de la Policía, vecinos y familiares, Juárez Tapia permitió el ingreso al cuarto, dónde finalmente ubicaron los restos debajo de la cama. “Mi señora entró a la fuerza y agachó la mirada. El Policía lo increpa y le dice ‘¿qué es lo que hay abajo?’ porque mi señora jalaba una alfombra que pesaba. Él le dijo: ‘si pues jefe, ya la maté, pe, ya’”, contó el progenitor de la menor.