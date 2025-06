Habló sobreviviente del Boeing en India

Un trágico accidente aéreo enlutó a la India en la mañana de este jueves luego que un vuelo que tenía a bordo a más de 240 personas se estrellara a pocos metros que el Boeing 787-8 despegara.

Milagrosamente, con el pasar de las horas se avisó del hallazgo de un único sobreviviente al trágico accidente. Se trata de Ramesh Vishwashkumar, un ciudadano británico de 48 años, quien emergió desde los escombros de la aeronave. El único sobreviviente se encontraba en el asiento 11A.

Vishwashkumar relató al diario Hindustan Times que fue a visitar a su familia a la India y que se encontraba de regreso a Londres con su hermano, quien hasta ahora está desaparecido.

“Treinta segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló. Todo pasó tan rápido. Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”, contó el único sobreviviente.