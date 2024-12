Guido Bellido: «La vacancia presidencial hace tiempo se debió dar»

El congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, precisó que no alcanzan los votos para cesar del cargo a la mandataria Dina Boluarte, debido a que existen legisladores que la protegen.

El parlamentario de la bancada de Podemos Perú, Guido Bellido, indicó que la presidenta de la república, Dina Boluarte, debió ser vacada “hace tiempo”; sin embargo, precisó que no existen los votos suficientes para que la propuesta prospere debido a que existen parlamentarios que la protegen.

“La vacancia presidencial hace tiempo se debió dar”, precisó tras un programa de un medio local. Asimismo, Bellido añadió que, “quienes gritaban vacancia”, la vienen protegiendo “hasta el día de hoy”.

“Con los votos que nosotros tenemos no es suficiente, no alcanza, se requiere del otro lado”, puntualizó. “Si el Gobierno de Dina Boluarte continúa es gracias a ellos”, agregó.

Cabe señalar que, hace días atrás, la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, señaló que había dialogado con alrededor de veinte congresistas con el fin de presentar una moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte.

“Espero que no llegue [al 2026], ni siquiera es tanto que quiera hacer una vacancia, yo creo que la señora debería renunciar por un poco de vergüenza. Todo el Perú sabe que es incapaz, no hay un solo peruano que la apoye, tiene 3 % de aprobación, el 97 % de empresarios que han estado en CADE no la aprueban. No la quiere nadie”, mencionó la legisladora.