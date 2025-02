“Gracias. Te amo, Perú!

SHAKIRA SE RECUPERÓ, SALIÓ DE ALTA Y DIO CONCIERTAZO EN EL NACIONAL

En un emotivo concierto, la cantante colombiana Shakira se reencontró finalmente con su público peruano luego de ser dada de alta de la Clínica Delgado tras ser internada por una dolencia estomacal y verse obligada a cancelar su primer show del domingo.

Pese a que no emitió un comunicado oficial respecto a su recuperación, se pronunció a través de redes sociales, expresando agradecimiento a sus fans por las fuerzas que le dan.

“Gracias a todos por sus mensajes de cariño. ¡Me dan tanta fuerza! Los quiero con el alma”, escribió en Instagram. Luego, en el concierto, se dio un tiempo para repetir la frase y ofrecer lo mejor de su amplio repertorio musical ante miles de fans que la esperaron por horas a las afueras del estadio Nacional.

Por su parte, Jaime Bayly reveló que Shakira, quien a su llegada a Lima declaró que tenía muchas ganas de comerse un cebiche, sí cumplió su deseo de probar el plato llevado desde un restaurante de la Costa Verde.

Leer también [Fan de Shakira cuenta que denunció a sus padres]

“Al parecer, mandó a su equipo, con las camionetas negras y la seguridad, a pedir un ceviche tradicional en un restaurant. Era un pedido para llevar, esto es lo que me han contado mis fuentes. No es que Shakira entró al restaurante y comió ceviche ahí. Era un pedido para llevar. Lo que me hace suponer que Shakira no bajó”, agregó el conductor de televisión.

El escritor detalló también que la cantante estaba deshidratada. “Este es el problema cuando algo te intoxica, te cae mal. Y entonces hubo necesidad de ponerle suero, de hidratarla y de ponerle vitamina. Salvarla de ese cuadro de terrible dolor abdominal que estaba padeciendo”, indicó.

Por su parte, debido a que todavía la empresa A23 Live Entertainment SAC (Masterlive Perú), organizadora de los espectáculos de la cantante, no ha resuelto la reprogramación del show suspendido, Indecopi dio a conocer que está analizando sancionar económicamente con multas que superan los dos millones de soles.