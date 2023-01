Golpista Castillo jura que no respetaron sus derechos

El expresidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que su “derecho a la defensa y a (mostrar) las pruebas” fue vulnerado por el Congreso durante el proceso en el que fue vacado tras el fallido autogolpe de Estado de diciembre pasado.

El exmandatario participó virtualmente desde prisión en la audiencia en la que se evaluó su solicitud de anular la resolución que declaró su destitución.

“Estoy totalmente de acuerdo con los fundamentos hechos por mi abogado defensor. Pero permítame agregar algo: Primeramente, no he tenido antejuicio político. Segundo, que no he renunciado a este derecho constitucional de antejuicio político y tercero que mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso“, declaró.

Leer también [Juzgado admite a trámite habeas corpus de Castillo]

Asimismo, manifestó que nunca ha pretendido salir de Perú, aunque su esposa e hijos permanecen asilados en México, y reafirmó su voluntad de “rendir cuentas en honor a la verdad” en su país.

“¿Por qué tendría que salir del país? ¿Dónde están las pruebas de que quiero salir? Yo no he matado, no he robado ni he violado a nadie“, aseveró.