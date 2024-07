Gobiernos latinoamericanos en contra de resultados electorales

Tras el triunfo de Nicolas Maduro al ganar los comicios de Venezuela, los diversos gobiernos Latinoamericanos se pronunciaron e indicaron que se encuentran en contra de los resultados electorales debido a la reelección de Maduro como presidente del país.

Los líderes de oposición, denunciaron que en Venezuela se habría orquestado un fraude que dio como ganador a Nicolás Maduro, debido a una serie de denuncias por falta de transparencia y movimientos irregulares por las autoridades electorales. Sin embargo, el líder chavista, fue reelecto como presidente de Venezuela a pesar de que Edmundo González, se perfilaba como el ganador de estos comicios electorales.

Ante ello, el 51,2%, de Gobiernos de Latinoamérica como el de Gabriel Boric, quien duda que Maduro pudo haber obtenido la ventaja de ganar frente a Edmundo González, quien, según el primer boletín del Consejo Nacional Electoral, consiguió el 44,2% de votos.

Tras los resultados obtenidos, en donde el CNE sentenció a Venezuela a otros seis años de régimen, diversos gobiernos de Latinoamérica, condenaron este suceso y a su vez, manifestaron que no reconocerán a Nicolás Maduro como presidente del país llanero.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, indicó Boric.

“Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”, mencionó Milei.

“¡Así no! Era un secreto a voces. Iban a “ganar” sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”, aseveró Lacalle Pou desde Uruguay.

“El Gobierno de Costa Rica repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta”, comunicó Rodrigo Chaves Robles.

Ante lo ocurrido, María Corina Machado, se pronunció y condenó el fraude indicando que el pueblo venezolano había elegido a su presidente y, que el ganador legítimo es Edmundo Gonzáles Urritia, al igual que los mandatarios latinoamericanos, quienes exhortaron que se sinceren las cifras de estos resultados electorales.

“En este momento, seguimos registrando la victoria de Edmundo González Urrutia en toda Venezuela y es abrumadora. Espero que todos nos mantengamos firmes y conscientes de lo que hicimos. En los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad“, manifestó la líder opositora.