Gobierno y transportistas no llegan a acuerdo para levantar paro

Todo se complica. A través de una conferencia de prensa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, reveló que no han podido llegar a un acuerdo con los transportistas de carga para levantar el paro nacional que inició el pasado lunes. Si bien es cierto, remarcó que el diálogo seguirá abierto, el funcionario dijo que el gremio no cede en sus exigencias y señaló que no se puede continuar con en un diálogo de sordos.

Titular del interior anunció que PNP intervendrá para recuperar orden en las carreteras

“Es por eso que de esta manera no se puede dialogar. Un diálogo es para concertar, un diálogo implica que ambas partes pongan las posibilidades de acuerdo, cediendo sus posiciones. No podemos continuar en un diálogo de sordos. Vamos a aplicar cada una de las propuestas que hemos realizado y por supuesto vamos a cumplir el rol que nos compete como Estado de garantizar la apertura de las vías en el marco de la constitucionalidad y de la obligación de mantener el orden público”, dijo el titular del MTC.

Cabe precisar que los transportistas exigen al Gobierno Central solucionar los altos costos operativos, el alza del combustible, así como los peajes.

Gremio se pronuncia

El fundador de la Unión Nacional de Transportistas, Carlos Bianchi, reveló su postura respecto a la negociación frustrada. Y es que dijo que la propuesta que les dio el Gobierno Central era vaga y que no había temas concretos.

“El punto central de nuestro reclamo es que es cierto que el libre mercado debe fijar las tarifas, pero nosotros hablamos de costos. Pedimos que esos costos sean ley para que la Sunat entre a fiscalizar al camioneros. Las propuestas han sido vagas no solucionan el problema de fondo. Qué le cuesta al ministro observar esto. Hay infiltrados. Vamos a analizar las propuestas que nos han llegado“, dijo.

Por otro lado, respecto al bloqueo de las carreteras Bianchi precisó que se ha indicado que los camiones se coloquen a un costado de las vías para permitir el paso de los vehículos que trasladen oxígeno para que lleguen a su destino.

Titular del Interior anuncia medidas

El ministro del Interior, José Élice, se mostró firme al manifestar que no se permitirán más bloqueos de las carreteras y a partir de ahora la Policía Nacional del Perú intervendrá para recuperar el orden en las carreteras.

“No se va a permitir la obstrucción de carreteras, del tránsito de vehículos que llevan servicios, bienes relacionados con la emergencia, con la alimentación y en general, que llevan a personas que por diversas razones se trasladan de un lado a otro. Esta es una tarea de recuperación del orden público que si bien le compete a la PNP es una tarea en la que deberíamos participar todas y todos, es el momento de que el Perú esté unido“, expresó.

Los más perjudicados

Hoy se cumplen cinco días desde que inició el paro nacional de transportistas, lamentablemente los centros de abastos están siendo severamente afectados al no poder recibir la mercadería de productos como es habitual. Lamentablemente esto ha originado escasez de productos y que los mercados incrementos los precios al consumidor.