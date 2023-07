Gobierno talibán ordena cierre de salones de belleza en Afganistán

Según el decreto del líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, los salones de belleza deberán cerrar en Afganistán en un plazo de un mes

Las ciudades afganas y Kabul se vieron inundadas por salones de belleza durante los 20 años de ocupación de las fuerzas estadounidenses y la OTAN. Estos establecimientos proporcionaron un refugio seguro para que las mujeres se reunieran sin la presencia de hombres y permitieron a muchas afganas establecer sus propios negocios.

La decisión tendrá como consecuencia la desaparición de miles de negocios regentados por mujeres, que a menudo son la única fuente de ingresos para sus familias. Además, estos salones de belleza eran uno de los pocos lugares donde las mujeres afganas podían disfrutar de libertad y socialización.

Con tristeza, la gerente de un salón en Kabul, quien prefirió mantener el anonimato, expresó: “Creo que sería mejor si las mujeres no existieran en esta sociedad”. Además, reiteró su deseo de no existir y de no haber nacido en Afganistán.

Desde que los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021, han excluido a las mujeres de la mayoría de las escuelas secundarias, universidades y la administración pública. También se les prohíbe trabajar para la ONU y organizaciones internacionales, acceder a parques, jardines, gimnasios o baños públicos, viajar sin un familiar masculino y deben cubrirse completamente al salir de sus hogares.

Se ha otorgado un mes de plazo para el cierre de los salones de belleza, con el fin de permitir que los negocios agoten sus existencias, según explicaron.

