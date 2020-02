Gobierno pide renuncia de todos los directivos de Osinergim

El Ministro de Defensa, Walter Ríos dio a conocer que el Gobierno ha pedido la renuncia de todos los directivos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) tras la deflagración de un camión cisterna en Villa el Salvador.

Durante una reunión con los damnificados sostuvo que se ha dispuesto la reorganización de este organismo y la revisión en el ámbito nacional de todos los vehículos que trasladan gas, para prevenir casos similares. Indicó, además, que se dará un impulso a la rehabilitación de las viviendas afectadas.

“En un inicio se pensó en la Villa Olímpica, pero no es factible; la villa está siendo rehabilitada por la compañía que la construyó, porque las habitaciones fueron diseñadas para deportistas, no para una familia, no tiene comedor, ni cocina”.