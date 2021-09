Gloria Trevi: “Injustamente estuve 4 años en proceso”

Mediante un tiktok la cantante Gloria Trevi se defendió de las acusaciones que caen contra ella y su esposo por el delito de una presunta evasión de impuestos que le costaría la cárcel

El lunes salió la noticia sobre la presunta evasión de impuestos millonaria de Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez. Por esta razón, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encuentra investigándolos.

La artista y su pareja poseen una empresa ubicada en Texas, la cual recibe el nombre de Great Talent LLC., la cantante la administraba hasta principios del año pasado, pero luego su esposo pasó a ser el director.

La empresa opera en Estados Unidos, es por ello que reporta sus finanzas al Servicio de Ingresos Internos (Internal Revenue Service, IRS), sin embargo, como tiene algunas operaciones en México, las autoridades observaron una presunta defraudación fiscal por al menos 20 millones de dólares.

Ayer la artista subió un video en su cuenta de Tik Tok, donde se pronunció por esta acusación.

“Les subí ahí un Tik Tok porque en estos momentos en los que la gente de repente está triste por diversas situaciones, creo que es importante que me vean bien, que me vean con ánimo y que me vean fuerte y quiero transmitirles eso para que se sientan igual”, dijo la cantante.

Debido a que la noticia de un presunto fraude a nombre de la artista se dio a conocer, Trevi realizó un “challenge” donde respondió preguntas mientras que bailaba con una canción de fondo.

Respondió preguntas que le hacen mucho, según comentó. Entre ellas se encuentran: “¿Cumpliste condena en la cárcel?”, a lo que contestó: “No, injustamente estuve 4 años en proceso. Salí absuelta”, “¿También tu madre estuvo en la cárcel por evasión fiscal?”, a lo que replicó: “Injustamente, 10 meses y salió absuelta”.