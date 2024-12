Globos de Oro 2025: todo lo que debes saber sobre las nominaciones

La edición 82 de los Globos de Oro revelará este lunes 9 de diciembre a los nominados que competirán en sus 27 categorías.

Este lunes 9 de diciembre marca el inicio de la temporada de premios con el anuncio de las nominaciones para los Globos de Oro 2025, uno de los eventos más prestigiosos de la industria del entretenimiento. Las categorías abarcan lo mejor del cine y la televisión, y este año no será la excepción con contendientes esperados y posibles sorpresas.

La comediante Nikki Glaser será la anfitriona del evento en el que se revelará la lista completa de nominados. La ceremonia principal, organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, se llevará a cabo el domingo 5 de enero en Beverly Hills, destacando las mejores producciones audiovisuales del último año.

¿Cómo y cuándo ver las nominaciones en vivo?

El anuncio comenzará temprano este 9 de diciembre. Desde las 5:15 a.m. (hora del Pacífico) / 8:15 a.m. (hora del Este), se darán a conocer las primeras categorías a través del sitio web oficial de los Globos de Oro, su canal de YouTube y la aplicación móvil de CBS News.

A partir de las 5:30 a.m. PT / 8:30 a.m. ET, las 10 categorías principales serán presentadas en el programa CBS Mornings, con la participación de los actores Mindy Kaling y Morris Chestnut. De esta manera, los fanáticos podrán seguir el evento en diversas plataformas y mantenerse al tanto de los contendientes más esperados.

Producciones favoritas y posibles sorpresas

En el ámbito cinematográfico, grandes títulos como Dune: Part Two, Joker: Folie à Deux y Wicked figuran entre las predicciones más destacadas. Propuestas más arriesgadas como Megalopolis y A Complete Unknown también generan expectativa.

Por el lado de la televisión, series aclamadas como The Bear, The Crown y Shogun suenan como fuertes contendientes. Además, éxitos como Only Murders in the Building y Abbott Elementary podrían consolidar su impacto en esta edición.

Los Globos de Oro, en su 82° edición, prometen una celebración cargada de talento y momentos memorables. Los anuncios de este lunes darán pie a semanas de análisis y expectativas antes de la gran gala de enero.