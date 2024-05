¿Gisela Valcárcel se muda a Latina?

Personajes de la farándula local presumen de una despedida de Gisela de América Televisión

Luego de su salida de América Televisión, corren rumores de que Gisela Valcárcel habría comprado un 30% de las acciones de Latina Televisión. Varios indicios y declaraciones sugieren que podría estar planeando un regreso a la televisión.

Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’ y conductor, se refirió a comentarios hechos por ‘Choca’ Mandros, en el que no descartó la posibilidad de que Gisela Valcárcel pudiera ser accionista de Latina Televisión.

“Yo creo que sí podría, de que puede, puede. Espero que sí, si hay chamba para la gente, mostro, a mí siempre me ha gustado la competencia. Podría ser, en la televisión todo puede pasar, no me sorprendería, está bien”, expresó Mandros.

“He escuchado a Choca Mandros en un podcast que, al parecer América Televisión ya no estaba en condiciones de asumir”, explicó Villavicencio.

Además, sorprendió al revelar que Valcárcel podría haber comprado acciones en Latina, afirmando: “Gisela Valcárcel habría comprado el 30% de las acciones de Latina ¿será verdad?”.

¿Gisela Valcárcel se despidió?

En relación a este posible cambio, Valcárcel compartió un post en Instagram: “Cuando ya no perteneces a un lugar, la vida se encarga de ponerte en escenarios incómodos hasta que salgas de ahí y aunque todo te parezca caótico, solo está ocurriendo porque te espera algo mejor. Hazle caso a la vida cuando te saque a empujones de donde no tienes que estar”.