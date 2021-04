George Forsyth: “Voy a superar este mal momento”

El exalcalde de La Victoria, George Forsyth, contó que comenzó a percibir los síntomas el jueves de la semana pasada con una fiebre, pero que luego pudo viajar a Lima el domingo, día en el que se sometió a la prueba en la cual se confirmó que tenía COVID-19.

“No tengo exactamente la fecha (en que me contagié). Caí alrededor del jueves. Debe haber sido con una fiebre bastante alta pero no lo tendría muy claro. Sé que en Junín también varios del equipo donde hemos estado han caído”, señaló en América Noticias.

También se mostró confiado que pronto superara esta dura prueba que le ha puesto el destino. “Sé que voy a superar esta dura prueba. Quiero pedirles que sus oraciones no sean solo por mi pronta recuperación, sino porque las miles de familias que hoy sufren por esta pandemia encuentren alivio”, indicó.