Fuerza Popular dirá ‘no’ a voto de confianza

La congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, confirmó que no dará su voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por Guido Bellido mientras el presidente de la República, Pedro Castillo, no ubique en los ministerios a personas idóneas y no deslinde de Vladimir Cerrón.

“Lo que se requiere en realidad es que el señor Pedro Castillo deslinde totalmente del señor Cerrón y ponga personas que cuenten con las condiciones profesionales que se requieren para el bien de nuestro país. (…) El darle (la confianza) sería como escupirle en la cara a nuestro país. Definitivamente que no, no hay forma”, declaró para RPP.

Además, agregó que la incertidumbre por cómo van a dirigir al país este nuevo gobierno está alterando cada vez más la paciencia del pueblo, y que lo más seguro es que no vayamos al abismo si no se realizan acciones inmediatas.