Fredy Hinojosa: «No conozco al propietario de esta empresa»

El vocero presidencial Fredy Hinojosa, detalló que no existe ninguna razón que lo involucre en presuntos actos de corrupción en Qali Warma.

El vocero presidencial, Fredy Hinojosa, respondió si es que dejaría el cargo mencionando que no existe ningún medio probatorio que lo involucre en la presunta corrupción en el programa social Qali Warma, que dirigió hasta el año 2022, y por la que se le inició una investigación fiscal.

Tras ser consultado sobre si es que dará un paso al costado mientras duren estas pesquisas en su contra Hinojosa, detalló que eso dependerá de lo que determine el Ejecutivo. “Todos los funcionarios estamos supeditados a la evaluación permanente del titular que nos designa”, indicó.

Asimismo, Hinojosa, mencionó que esta situación, más que perjudicar al Gobierno desde un punto de vista político, en realidad le hace daño “a la credibilidad del sistema de justicia”. “Cuál es el único medio que tiene la Fiscalía para imputarme estos hechos, es la manifestación de un dicho de un tercero en un medio periodístico”, señaló.

“Considero, con absoluta seguridad, no tengo ninguna participación por más mínima que sea en los hechos que son materia de esta investigación. No conozco al señor propietario de esta empresa (Frigoinca), no he tenido ningún tipo de vínculo con él, no he favorecido a esta empresa y los hechos que se investigan son posteriores a mi gestión”, puntualizó.