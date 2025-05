Fonavi: verifica tu CERAD con monto exacto de reintegro 3

LISTO, AHORA SÍ YA PUEDES DESCARGAR DOCUMENTO DE PLATAFORMA SIFONAVI

Desde el pasado 11 de abril (2025) miles de ex aportantes del Fonavi siguen cobrando la primera devolución del año, llamada Reintegro 3. Sin embargo, el monto al que acceden no se puede revisar sino hasta ir a al Banco de la Nación, dicho monto ya se puede comprobar al ser habilitado el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fondo Nacional de Vivienda, más conocido como CERAD, que es el único documento donde los ex fonavistas pueden conocer el monto exacto que vienen recibiendo en esta devolución, desde ayer martes 6 de mayo ya se encuentra en la página web del Fonavi: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/ la opción Consulta de CERAD 2023 -2025 https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic5/

Así, el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos (Cerad) es una constancia que incluye toda la información del fonavista sobre los montos de dinero que ha aportado a largo de los años, así como el tiempo transcurrido y también cuánto percibirá en esta devolución.

DECRETO SUPREMO 280-2023-EF

“Artículo 35. Entrega del CERAD. – La Comisión emite el CERAD a los Fonavistas que hayan sido incorporados al Padrón de Beneficiarios en forma progresiva. El CERAD se entrega de manera virtual a través de la página web de la Secretaría Técnica del FONAVI (www.fonavi-st.gob.pe), a la que el beneficiario puede acceder a través de su clave SIFONAVI. Sin perjuicio de lo anterior, el Beneficiario puede recabar el CERAD a través de las plataformas de atención al Fonavista a nivel nacional”

¿QUÉ DATOS REÚNE EL CERAD Y CUÁL ES SU RELEVANCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE LOS APORTES AL FONAVI?

El CERAD del Fonavi consolida los datos relevantes sobre los aportes realizados por cada fonavista durante su periodo de contribución. Entre sus elementos incluye la identificación del beneficiario, los períodos laborales registrados, el monto actualizado de los aportes y el tiempo estimado de permanencia en el sistema. Esta información es validada por la Secretaría Técnica y es un requisito indispensable para autorizar el desembolso correspondiente.

Además de permitir la consulta del monto exacto, el CERAD asegura la transparencia del proceso de devolución al estandarizar los criterios de cálculo. Con ello se busca evitar inconsistencias en la asignación de fondos y garantizar que los pagos se realicen conforme al historial de aportaciones debidamente acreditado.

SI NO TIENES INTERNET O EN CASO DE BENEFICIARIOS FALLECIDOS

En situaciones donde el beneficiario no tenga acceso a internet, es posible solicitar el Cerad de forma presencial en los centros de atención habilitados por el Fonavi. Para ello, se debe portar el DNI original y seguir las indicaciones del personal autorizado.

En el caso de fonavistas fallecidos, los familiares pueden gestionar el trámite presentando el certificado de defunción y los documentos que acrediten el parentesco. Asimismo, se dispone de una línea telefónica para consultas y asistencia, con el objetivo de facilitar el acceso al CERAD y evitar contratiempos en el proceso de devolución.

LINK DEL CERAD 2025

La devolución del tercer reintegro es la última para la que se ha actualizado el CERAD; es decir, hasta estos beneficiarios podrán consultar los montos que se les ha reconocido de los aportes que realizaron al difunto fondo de vivienda. El link directo para hacer este trámite y acceder al CERAD de tus aportes, en tanto hayas recibido devoluciones el 2023 y 2024, es el siguiente: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic5/

Sigue estos pasos para acceder y revisar este documento:

Accede al enlace de la Secretaría Técnica: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic5/

Coloca tu usuario, que es tu DNI

Digita tu contraseña

Ingresa el código captcha mostrado

Haz clic en el botón naranja que dice “Consulta Cerad” y listo.

LOS MONTOS DEL REINTEGRO 3

