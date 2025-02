Fonavi: salen reintegro 3, 4, 5 y grupo 22 a partir de marzo

JOSÉ CÓRTEZ, DE COMISIÓN AD HOC, CONFIRMA A ‘EL MEN’ NUEVOS GRUPOS DE PAGO

Por: Pablo Boggiano B.

Tras una serie de demandas y apelaciones, además de continuas faltas de los miembros del Ministerio de Economía y Finanzas, existe una clara intención de minar el trabajo fonavista en la comisión Ad Hoc para la devolución de los aportes al Fonavi, sostuvo en charla con “El Men” el ingeniero José Cortez, (miembro fonavista de dicho grupo de trabajo), quien confirmó un tercer reintegro a pagar en marzo.

Cortez confía en que se termine de desvirtuar la apelación por la “acción popular” ya resuelta por la sala correspondiente y librar la reciente demanda contra el accionar de los miembros de la comisión. Así todo quedaría expedito para integrar 300 mil fonavistas en evaluación y programar un cuarto o quinto reintegro, entre ellos un grupo nuevo de pago que sería el número 22.

-Son 3 semanas que no se reúne la comisión Ad Hoc, ¿qué ha pasado, cuáles son los motivos que aducen los miembros del MEF para no asistir a los quórums?

Es lamentable lo que está pasando, va a cumplirse 3 semanas que la comisión no se reúne, el motivo que aduce el secretario técnico es que como se ha cambiado al ministro de Economía, cambios como el de uno de los miembros de la comisión Ad hoc, el señor Melgarejo, y seguimos esperando su resolución de reemplazo; al margen de eso, pues hay quorum, están dos del MEF y uno de la ONP y nosotros hemos conversado con el secretario técnico para continuar las reuniones y nos dice que aún continúan los cambios, ya cumplió 3 semanas el nuevo ministro José Salardi, no creo que hayan cambios sustanciales ni que tomen tanto tiempo.

-Perdóneme ingeniero, pero ¿tan torpes son que no pueden designar un reemplazo inmediatamente?

Lamentablemente así es la burocracia en el Perú, sobre todo del estado, al margen de que lo nombren o no, hay quórum, el tema es que hay quórum; si no fuese así, aceptémoslo, pero hay quórum, el caso de la ONP, el Señor Baca está ahí, los otros 2 miembros del MEF están, de los 4 hay 3 representantes, no hay un real motivo porque no se da las reuniones.

Eso por un lado; por otro, al margen de nuestra institución, qué fonavistas presentan denuncia contra la comisión Ad Hoc, hemos sido denunciados ante la fiscalía, el pleno de la comisión Ad Hoc, el secretario técnico, todos aquellos que presuntamente sean responsables de la devolución, son fundamentos que no tienen validez legal, como por ejemplo que les pagaron 10.69 soles, que tienen que devolverles el 100% y que solamente les han dado el 1.8% de la devolución del Fonavi; en primer lugar, vamos acercarnos a la fiscalía este viernes, nos han citado en la tarde.

-La denuncia es a todos los miembros de la comisión

Es al pleno de la comisión Ad Hoc el tema, incluido el secretario técnico, y vamos a apersonarnos, en primer lugar, nosotros no manejamos la plata.

“‘ACCIÓN POPULAR’ ES UN MAMARRACHO”

-Parece que hay un grupo de fonavistas, no entienden o no han entendido, que la parte fonavista en sí que son ustedes, 3 miembros de los 7 que conforman la comisión está amarrada a estos integrantes del gobierno, con los que tienen que compartir mesa cada jueves y que cuando fallan o faltan todo el proceso sufre o se dilata

Si no asisten ellos, no hay quórum, si no hay quórum no hay reuniones y al no haber reuniones no hay un avance, no hay decisiones para seguir avanzando sobre el proceso.

Tenemos una “acción popular” que ya se declaró infundada, según el juez de la Corte Superior Constitucional, esa demanda es un mamarracho que no tiene fundamento, además no tiene un asidero legal para revertir y declarar fundamentada y a pesar de eso la otra institución ha apelado ¿Qué pretenden? ¿Demorar el proceso, seguir esperando que decida el Poder Judicial?

Cuando nosotros realmente estamos avanzando con los que están en proceso de evaluación y lo que ya decidimos que es calamina, agua y desagüe para que se les devuelva su derecho de propiedad y que pagaron, nos queda pendiente Banco de Materiales, condonación de deudas, electrificación, préstamos, (de materiales o préstamos directos) tenemos que decidir, son más de 300 mil fonavistas que están en proceso de evaluación y la gente está ansiosa por sus dinero, son cosas que a nosotros nos indignan.

Pero cómo damos cara a los fonavistas, como nosotros hacemos reuniones, como nosotros seguimos adelante, pero para algunos que no tienen conocimiento, nosotros somos los malos, es lamentable pensar así, y pienso que todo esto está dirigido a seguir demorando el proceso, de no devolver inmediatamente el dinero, porque hay dinero todavía para devolver, hay que seguir trabajando, la decisión no corre por nosotros, somos parte de la comisión Ad Hoc, tenemos que estar en la misma mesa con el ejecutivo, y son mayoría ellos.

-Hasta antes que se suspendieran estas reuniones, ya se había avanzado el Reintegro 3, ya estaban listos los lineamientos, ¿cómo queda eso respecto al cronograma y los próximos pagos que tiene que hacer la comisión?

Lo más importante es que ya están los lineamientos, el secretario técnico tiene que correr con toda su base de datos: lo que son los vivos de 70 años a más y fallecidos de 90 años a más son aproximadamente 190 mil fonavistas, un poco más, y ya ellos mismos han determinado una proyección que van a salir en Reintegro 3 y por lo tanto deben estar dentro de los parámetros y los filtros correspondientes.

Antes cuando no se aprobaban los lineamientos, aducían que no había parámetros de edades, no había con qué podíamos trabajar, ahora tiene esa herramienta y tienen que avanzar.

Cuando no hayan reuniones o estas se den, iremos para aprobar los informes que nos deben dar, las resoluciones administrativas para que se publiquen en el diario El Peruano, cuántos son los dineros que se van a depositar y la fecha con que se va a salir, nada más, esperemos que no haya excusa porque como no ha habido reuniones, tiene que salir el tercer reintegro en la fecha determinada a partir de mediados de marzo, de ahí para adelante tiene que salir el Reintegro número 3.

ESTAS SON LAS LISTAS DE PAGO QUE SE VIENEN

-Como medio preocupado por los jubilados recibimos distintas comunicaciones de ex aportantes, que conocen, que saben el trabajo que hace la parte fonavista de la comisión y nos preguntan con una preocupación lógica: mayores de 60, 65 años, ¿a nosotros cuándo nos va a tocar?

Ahorita se está aprobando Reintegro 3 de 70 años a más, viene Reintegro 4 de 65 años a más, vivos, estamos hablando de vivos; de reintegro 3 y 4 viene un grupo nuevo que es el Grupo 22.

Si este año agilizamos debe venir un Reintegro 4 y 5 que vendría de 60 para arriba, ya sería lo último, de ahí hacia atrás ya quedarían muy pocos, serían las personas que aún están laborando, este año quedarían muy pocos de los que estamos dando reintegro, quedarían los fonavistas que no han salido en ningún grupo de pago, dando tiempo para que de una vez el proceso la demanda en la siguiente sala se resuelva, así como en la primera sala constitucional que es un juez de alta jerarquía experiencia ha dicho que un mamarracho su demanda apele a la siguiente instancia, igual va ser, quizá ellos quieran demorar, dilatar el proceso, igualito.

-El dinero de los fonavistas sigue ganando intereses, por eso la intención de ustedes de seguir programando reintegros para continuar pagando

Así es, el dinero de los fonavistas sigue ganando interés mientras siga en los bancos, no será la tasa que al comienzo se pagaba, pero igualito sigue pagando intereses, en todos los bancos donde esté depositado.

