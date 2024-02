FONAVI: Conoce quiénes están pendientes para cobrar

Comisión Ad Hoc informa que hay 53 millones de soles que no se han pagado

Como es de dominio público, el último 21 de diciembre inició el proceso de devolución de aportes a los exafiliados del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) que incluía alrededor de 64 mil adultos mayores en el Grupo 20. Sin embargo, al día de hoy, más de 23 mil personas no han cobrado su retribución económica en el Banco de la Nación.

Para esta lista, la Comisión Ad Hoc del Fonavi destinó un importe de S/164 millones 350.000. De acuerdo a los datos alcanzados por este medio, el número de personas que han cobrado sus importes ascienden a 41.012 (64%) y el monto pagado es de S/110 millones 682.000 (67%).

Del importe destinado, ha quedado un saldo pendiente de cobro de S/53 millones 667.000, conforme lo establece en el Acta N° 03-2024 Comisión Ad Hoc.

¿QUÉ HACER SI NO HAS COBRADO AUN?

Si eres fonavista beneficiario del grupo de pago N° 20 y no has cobrado según el cronograma establecido, puedes hacerlo como rezagado desde el 29 de diciembre en cualquier agencia del Banco de la Nación. Héctor Cuadros, gerente de la Red de Agencias del Banco de la Nación (BN), explicó que ese dinero no se perderá y que se podrá ir en cualquier día a reclamar las aportaciones.

EXCLUIDOS DE LISTA 1 A 19 YA PUEDEN COBRAR

Según Luis Luzuriaga, presidente de la Federación de Fonavistas y Pensionistas del Perú, en el Grupo de Pago N° 20 debieron figurar 1 millón 120 mil de fonavistas y no solo los 64 mil fonavistas designados por el Gobierno. “La norma nos dice que atendamos a 1 millón 120 mil y todos debieron haber salido en este vigésimo grupo de pago, sin embargo no ha sido así y nos restringen solo a 64 mil”, criticó. Ante esa petición, en este mes febrero se inició el pago a un grueso número de 71.400 excontribuyentes excluidos que pese a ser beneficiarios en las anteriores listas (del 1 al 19) no cobraron. De igual modo, a los fonavistas del Grupo de Pago 20 empezaron a cobrar en diciembre 2023, y los que aún no lo hagan pueden hacerlo todavía. ¿Cómo pueden cobrar los excluidos? De la siguiente forma: Ingresa a este enlace del Fonavi: https://www.fonavi-st. gob.pe/sifonavi/

Entra al apartado 6, para fonavistas pendientes de cobro de los Grupos de Pago N° 1 al 19: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/index.jsp

Escoge el DNI o tipo de documento y digita el número Ingresa el código captcha para validar que no eres un bot Listo. Se te informará en la pantalla sobre la situación de tu cobro. Si te aparece que se te reactivó el pago, puedes acudir a cualquier agente del Banco de la Nación con tu DNI para retirar el dinero.

¿CÓMO OBTIENES TU CERAD?

De igual modo, desde hace unos días, se habilitó para los fonavistas que conforman esta lista el acceso a su Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos (CERAD) a través de esta página web de la Secretaria técnica. ¿De qué trata este documento?

Según la ingeniera Patricia Serpa, supervisora de plataforma de la Secretaria Técnica del Fonavi, el CERAD es como una constancia que incluye toda la información del fonavista sobre el dinero aportado, el tiempo transcurrido y cuánto percibirá en este proceso. “El CERAD es el certificado de reconocimiento de aportes de los fonavistas. Es el detalle de lo que se les está reconociendo de acuerdo a lo que nosotros hemos podido verificar con las fuentes”, explicó. Aquellos fonavistas que deseen obtener el Cerad deben realizar estos pasos:

Estar registrado en el Formulario n.º 1, en el que se deja constancia de la identificación y el historial laboral.

En la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi, seleccionar las opciones ‘regístrese en el Sifonavi’ y ‘registro de periodo laboral – FI’.

Presentar el Formulario n.º 1 junto con el registro del historial laboral en la web.

Luego de este procedimiento, la Comisión Técnica del Fonavi otorgará el Cerad a los fonavistas que hayan sido incluidos en el padrón de beneficiarios de forma virtual en la página web, a la cual se puede ingresar con la clave Sifonavi. El fonavista tiene la opción de recoger su Cerad mediante las plataformas de atención en el ámbito nacional.