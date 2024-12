Fonavi: Anuncian cronograma para listas y reintegros del 2025

Mientras lista 21 ya cobra, dirigencia fonavista prosigue labor en Comisión Ad Hoc

“Hemos determinado que cada luego que salga una nueva lista de fonavistas que no han recibido pago alguno, salgan dos grupos de reintegros. La lista 21 está en proceso. Hemos coordinado con el secretario técnico después que salga una lista y se publique el CERAD, automáticamente estaremos aprobando los lineamientos para el siguiente grupo de pago, para que el sistema ya comience a trabajar y no digan después: “ustedes no aprobaron los lineamientos, ya no es posible, hay que aplazarlo un mes más”. Ante este escenario, hemos dejado claro con el Ejecutivo, que apenas salga el CERAD, que la base de datos empiece a trabajar para que se haga en el menor tiempo posible, dijo Luis Cortez, miembro fonavista de la Comisión Ad Hoc.

“En lo que es agua y desagüe, ya hemos pedido a través de empresas proveedoras de saneamiento, solicitudes que han sido enviadas de todos los fonavistas, reportes que hayan pagado ese préstamo de instalación de agua y desagüe”, acotó.

¿QUIENES ESTÁN COBRANDO EN EL GRUPO 21?

“En la lista 21 del Fonavi se incorporaron fonavistas que, “quizás por el tema de la pandemia, recién repararon en que tenían dinero. Estos, ya están en las bases de datos en la ONP y la AFP. Sus empleadores ya comunicaron que eran parte del personal de trabajadores a los que les corresponde el Fonavi. Ahora lo que se está haciendo es el cruce de información, con la información remitida por esas instituciones, se consolidan y se incorporan al padrón. Eso fue lo que pasó con el grupo 20. Ahora hay muchos más fonavistas que están en ese proceso y van a seguir en la lista 21″, explicó, por su parte, Luis Luzuriaga, presidente de la comisión Ad Hoc.

LO QUE SE VIENE EN EL VERANO

Así, el nuevo cronograma FONAVI para el 2025 programará el REINTEGRO 3 (Grupo de viudos, del 80 hasta 92 años, y el grupo vivos de 70 a 75) y el GRUPO 22 (fonavistas nuevos, que no han recibido monto alguno hasta el momento y “excluidos” reincorporados recientemente al padrón, (en primer lugar, por techo y calamina hasta el momento).

REINTEGRO 3

La fecha promediada para este pago es en quincena de enero o primera semana de febrero. “Es un tema de la existencia de recursos suficientes, y en el presupuesto para el año 2025 el MEF no ha considerado el pago de la deuda Fonavi. Se necesitan S/3,300 millones para pagar solamente el adelanto, conforme lo ordena la Ley 31928″, apunta Luzuriaga.

Así, el Reintegro 3 iría para alrededor de 200 mil fonavistas, el grupo más grande a la fecha. Como beneficiarios se consideraría a exaportantes de 70 o antes hasta 74 años. En el caso de los fonavistas fallecidos, sobre los que cobran sus familiares, estos podrían ser de 80 o 85 años hasta los 92. Todos los que cobrarían tendrían que ser de las listas 1 a la 19.

Como se recuerda, el pago para el primer grupo de reintegro se activó en abril de este año 153 mil 182 exfonavistas beneficiarios. Para el segundo grupo de reintegro, el cual se cobra desde agosto, se incluyeron a 207 470 fonavistas. Así, para esta nueva devolución también la cantidad de beneficiados sería similar a la del segundo grupo. Luzuriaga también reveló que para el próximo año faltan, en total, 1 millón 200 mil fonavistas que deben ser programados para sus devoluciones.

REINTEGRO 4

Su abono está calculado para fines de marzo o inicio de abril según se fije en las futuras sesiones de trabajo de la comisión ad hoc. La idea de la dirigencia fonavista que los representa en dicho grupo de trabajo es avanzar en forma bimensual en forma intercalada entre

reintegro y grupos. En cuanto a los lineamientos sobre edades y condiciones, se determinará en las correspondientes sesiones.

GRUPO 22

La lista 22 del Fonavi también es esperada por muchos excontribuyentes y avanzará en la medida que se acrediten los aportes de más fonavistas. Si la lista 21 se compone, hasta el momento del corte del padrón de aquellos que lograron acreditar sus aportes y que no recibieron pago alguno hasta el momento, el mismo procedimiento se espera en grupo 22, que más fonavistas continúen presentando información, y con estas personas se conformará más adelante un nuevo padrón. Según el calendario estimado por la dirigencia fonavista, esta lista saldrá entre mayo y junio. Con ello, llegarán a medio año con miles de exportantes beneficiarios cubiertos y a la espera de seguir disponiendo de fondos para proseguir con los pagos. ¡Esto no se detiene, se

viene un gran 2025, fonavistas!