Florcita y Nestor se dijeron de todo

La denuncia de medio millón de soles que interpuso Néstor Villanueva contra Susy Díaz por difamación tiene muy preocupada a Florcita Polo, la hija de la ex vedette no entiende cómo su ex pareja pudo denunciar a su madre pese a todo el apoyo que le dio durante muchos años. El cantante amenaza con denunciarla.

Hija de Augusto Polo Campos indignada con denuncia de su ex a Susy Díaz

Florcita confesó que Susy los ayudó en muchas ocasiones pagando el alquiler de su casa y los servicios básicos del hogar.

“Me dolió muchísimo porque mi mamá lo ha ayudado, nos ha ayudado a los dos, mi mamá ha pagado el alquiler del departamento, el mantenimiento, ha pagado la luz y no es justo que el señor ahora quiera demandar a mi mamá. Si quiere dinero, que trabaje, pero que deje de hacernos daño”, comentó.

Por si fuera poco, la hija de Susy contó que en muchas ocasiones la rubia asumía los gastos de alimentación de su casa y que Néstor la dejó endeudada. “Teníamos tarjetas mancomunadas y me dejó con una tremenda deuda de 6 mil soles que yo tuve que pagar”, agregó a “America hoy”. De igual manera confesó que cuando abandonó el departamento y Néstor se quedó viviendo ahí durante tres meses, él nunca pagó y tuvo que asumir la deuda SuSy Díaz.

Cansado de escuchar estas acusaciones, Nestor decidió intervenir con una llamada telefónica y revelar que lamentablemente demandaría a la madre de sus hijos, por seguir difamando.

“Siento tanta pena que salga la madre de mis hijos a decir todo este tipo de cosas, ella no se está dando cuenta que al tratar de defender a su madre sigue perjudicando y difamando. Puedes defender, pero no agrediendo ni difamando a nadie”, dijo.

Aunque tuvo la oportunidad de negar las afirmaciones de Florcita, Néstor señaló que prefería llevar el tema legal y que tendrán que demostrar todo lo que están diciendo.

“Me he quedado callado porque es la mamá de mis hijos, pero que salga a decir una serie de cosas… no me ha dejado tranquilo. No voy a solucionar en un programa de televisión, todo me lo va a tener que comprobar legalmente porque tendré que denunciar nuevamente, no voy a permitir que sigan hablando porque tu reputación es lo primero”, agregó.