Final de “La Casa de Papel” fue inesperado hasta para los guionistas

El final más ansiado de la primera parte de la última temporada de “La Casa de Papel” fue complicado hasta para los propios escritores

El final no fue planeado, pero la historia estaba más que clara desde el inicio del proyecto por 2017. Muchas personas sospechaban que lograría cierto éxito, pero pocos creían que alcanzaría tal impacto. Pese a la negación de los creadores, Netflix aseguró que existiría una tercera temporada. Luego una cuarta. Y después: una quinta, dividida en dos partes.

Los actores tampoco imaginaban que La Casa de Papel se extendería. Así como lo vivió Itziar Ituño, quien al principio era la inspectora Raquel Murillo, perseguidora de El Profesor, para más tarde pasar a integrar la banda como Lisboa. “Cuando decidí hacer la serie, me lo pensé y dije que sí porque empezaba y terminaba en unos meses. Me dijeron que tenía un principio y un final redondo: ‘No te preocupes, son los meses que hemos dicho y ya está’. Eso dijeron”, recordó la actriz tiempo atrás.

“Creo que no hubiera aceptado hacer La Casa de Papel si me hubieran dicho que iba a tener cinco temporadas”, explicó y de inmediato agregó: “Pero no me arrepiento. Es una alegría que haya habido la posibilidad de hacer una tercera, cuarta y quinta temporada”.

“Es una serie que se va cocinando según se va haciendo”, manifestó el actor Patrick Criado, el hijo de Berlín- en conversación con SensaCine. El proceso es muy diferente a la grabación de una serie habitual. De acuerdo a el intérprete de Rafael, los guiones que llegan en pleno rodaje despistan a los propios integrantes del elenco de la serie española. “No sabemos bien lo que va a ocurrir y tú mismo te sorprendes leyendo”, detalló.