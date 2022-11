Filantropía taurina en acho

Escribe: Juan Gualberto Rondinelli Garay.

Estamos a inicios del nuevo mandato edil en Lima con Rafael López Aliaga Cazorla de Renovación Popular y una de sus iniciales acciones será nombrar al nuevo Presidente de la Beneficencia de Lima y sus directores, lo cual quiere decir que la plaza de Acho por razones de natural agenda para la feria del Señor de los Milagros en ACHO 2023, tiene que convocar a la primera subasta pública de alquiler, para los primeros dos meses del año, para lo cual se requiere la elaboración de bases para subasta – Alquiler de ACHO.

Empresarios César Sifuentes y Bander Baca de Carolay Mining lanzan ideas y convocan a sus colegas para formar ancha base por Acho 2023 – 2027

La convocatoria y su previa elaboración de bases para la subasta de alquiler de ACHO, tiene dos tipos de presión política:

1.- La presión de quienes se apuntaron para seguir sosteniendo el proyecto de ACHO SIN TOROS. Planteamiento Antitaurinos. Y

– La presión política para liberar las condiciones mínimas, para ser postor considerando, la experiencia en ser empresario.

Lo ideal sería llegar a una convocatoria consensuada entre todos los pastores. Pero lo veo imposible por la calidad de los mismos.

QUIÉNES SON LOS POSTORES

1.- Por una parte, tenemos a un matador de toros, que quiere ser postor

2.- También tenemos a un ganadero nacional que tiene gran experiencia en organizar corridas de toros en España y a realizado buena campaña en el Perú taurino 2022.

– Un Empresario con suerte que ha podido organizar corridas de toros en Lima con éxito y ganó dinero cuando trabajó en sociedad, pero cuando ha querido trabajar solo, perdió dinero, ahora vuelve a organizar dos festejos y lo anunciará este domingo .13 de noviembre. – Un antiguo empresario que tiene experiencia basada en vender con habilidad, entradas libre de impuestos.

5.- El apoderado de un torero figura que estuvo en Lima recientemente, tiene fama, experiencia, dinero y un mentor equivocado.

6.- Un abogado que ha tratado en dos ocasiones ser postor en consorcio y fue descalificado en forma fraudulenta por parte de la Beneficencia y regresa con recargada fuerza.

– Un grupo de empresarios que exponen sus motivaciones para formar una corporación de Ancha base a nivel de “filantropía corporativa” y se basa en las contribuciones que provienen del sector empresarial minero, específicamente de las ganancias corporativas que se utilizan para apoyar al sector TAURINO y sin fines de lucro.

Considerando los resultados que ha podido arrojar las últimas organizaciones taurinas en los últimos 12 años con pérdidas y más pérdidas acumuladas.

Pasión y Cultura, ha estudiado el resultado económico de los últimos dos años y concluye en explicar que el Perú taurino puede afrontar una feria octubrina basada en auspicios y cartel de figuras.

Entonces, vemos interesante la propuesta del empresario minero Señor César Sifuentes y Julca y Bander Jhojanson Baca Torres basada en los conceptos expuestos y tienen su lógica deducida de fácil aplicación a la realidad del Perú taurino.

El líder del nuevo modelo Señor: César Sifuentes y Julca y Bander Jhojanson Baca Torres vierten sus conceptos de valores empresariales para hacer empresa en ACHO y nos habla de que los valores son principios y creencias de una persona.

Los valores empresariales son relevantes, ya que orientan la forma de hacer, las características y los pensamientos de la empresa, y esto contribuye a la identidad empresarial. – Así la identidad e institucionalización de la identidad permite a las corporaciones o empresas, delimitar y fortalecer sus valores sociales… pero todo basada en los objetivos originales de los dueños de la plaza de Acho desde los conceptos originarios de Hipólito Unanue.y el legado de la Familia Landaburu.

Entonces sostiene el empresario César Sifuentes Julca y Jhojanson Baca Torres, que no basta pagar caro a la Beneficencia, es necesario mejorar ingresos extraordinarios en la Feria del Señor de los Milagros para cumplir con el legado de la Familia Landaburu y fomentar la TAUROMAQUIA desdé ACHO con el aporte económico del empresariado minero comprometido con el arte más bello del universo taurino configurando dos objetivos:

Uno.- Filantropía corporativa taurina para sostener una feria rentable, respetando las normas vigentes en arreglo a las mandas para aumentar los ingresos a los niños y ancianos pobres.

Dos.- Fomentar una reducción del valor de las entradas, sin descuidar la calidad de espectáculo de categoría, tanto de toreros cómo de Toros españoles y nacionales de gran categoría.

Para el cumplimiento de esto último es necesario, nos indica César Sifuentes Julca y Jhojanson Baca Torres, insertar en la ley correspondiente, la sentencia del Tribunal Constitucional, para que se cumpla el mandado del fomento de la TAUROMAQUIA con la exoneración del impuesto general a las ventas y el impuesto municipal por qué así, lo ordena la sentencia.

El Señor César Sifuentes Julca, añade que durante el año taurino es necesario organizar novilladas para el apoyo a los valores emergentes, que presentan las diferentes peñas y pueblos del Perú taurino.

Pasión y Cultura, ha comprendido los alcances del nuevo aporte de ideas del grupo de empresarios mineros y agradecemos la voluntad de engrandecer la Feria del Señor de los Milagros, de parte del líder empresarial de éste nuevo movimiento, que preside el Señor César Sifuentes Julca, pero es necesario comprender que: “ACHO Y SUS CIRCUNSTANCIAS”, podría caer en la primera tentación política del proyecto de ACHO SIN TOROS y cerrar para cinco años consecutivos y luego al infinito, si ceden en la liberación de las condiciones de participar, que procuran los anti taurinos. Para según ellos crear el impacto social que requiere ACHO, pero sin toros.

Esto último depende del nuevo alcalde y su decisión política, comprometido desde un inicio con los taurinos, pero la ingenuidad taurina no cubre y ni, cree en promesas, hasta no ver la realidad.

Por otro lado, vemos a muchos entusiastas y nuevos empresarios tratando de ganar la subasta de licitación, pujando por pagar más dinero y encarecer peor la plaza y luego tratar de encontrar la máxima ganancia y convertir ACHO en una máquina inagotable de generar utilidades en base a las economías de los que ahora pagan las entradas en reventa y consumen menús con el 50% de aumento, ejemplo una cerveza costo. US $2.90 el año 2019, pero luego de la pandemia, ahora cuesta US $ 6.00 dólares. Un menú en el Mesón costaba US $ 40 dólares, ahora cuesta US$ 60 dólares y el vino más barato cuestan US $ 40.00 Dólares.

Esos empresarios que enumero del uno al cinco, son los verdaderos Antitaurinos que, con sus ambiciones empresariales fomentan la destrucción de la TAUROMAQUIA BAJOPONTINA, que aún sostiene la querida Plaza de Acho.

Aún estamos a tiempo para unir esfuerzo todos y hacer una corporación de ancha base en arregló a la idea de César Sifuentes Julca y Jhojanson baca torres. pasión y cultura agradece el brillante gesto taurino. (Informe escrito en su totalidad por: Juan Gualberto Rondinelli Garay)