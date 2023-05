Farfán le lanza seria advertencia a la ‘Urraca’

Jefferson Farfán se mantiene firme en el proceso legal contra la Magaly Medina. El futbolista envío un comunicado donde da a entender que la conductora con su abogado evitaron que la lectura de sentencia con ella se llevara a cabo ayer.

‘La Foquita dejó entrever que habría una “mano negra” que impidió que se dicte sentencia contra Magaly Medina

“Me he dado con la muy ingrata sorpresa que mediante RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000303-2023-P-CSJLI-PJ, suscrita por la Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Dra. MARIA DELFINA VIDAL LA ROSA SANCHEZ, la Juez de la causa Dra. Rosario Mercedes Mitacc Parra del Trigésimo Octavo Juzgado Penal Liquidador, ha sido removida de su cargo y en su lugar ha sido nombrada como nueva Juez de dicho Juzgado, la Dra. Marcela Virginia Bellido Luna, ex Juez del Vigésimo Cuarto Juzgado Penal Liquidador, quien con escasas 48 horas de haber sido nombrada NO LEERÁ NI DICTARÁ SENTENCIA”, escribió en el comunicado.

Posteriormente el futbolista manifiesta que no va descuidar el proceso legal contra Magaly hasta obtener justicia. Considerando que la conductora lo habría agredido verbalmente al afirmar que Yahaira Plasencia le fue infiel con Jerson Reyes.

“Esto ya no es tan solo un problema judicial entre la señora Magaly Medina, quien confunde la libertad de expresión con la libertad de agresión, y yo; éste es ya un problema que trasciende y que tiene que ver con la correcta administración de justicia y con la confianza depositada por los ciudadanos en sus autoridades, el que hago mío, por lo que interpondré contra quienes resulten responsables por más alto cargo que tenga, todas y cada una de las acciones y denuncias que la ley me otorga” , se logra leer.

Finalmente, la Foquita evidenció que quiere ver tras las rejas a Magaly Medina: “Este es un partido que me jugaré a fondo y hasta el final”.