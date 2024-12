Fallece Hugo «cholo» Sotil

El exdelantero peruano Hugo ‘Cholo’ Sotil, una leyenda del FC Barcelona, falleció este lunes a los 78 años, según confirmó el club catalán.

Sotil, nacido el 18 de mayo de 1946 en Ica, Perú, es recordado como uno de los mejores futbolistas sudamericanos de su época, destacando por su habilidad, valentía y capacidad para sorprender en el campo.

También lee:

Un peruano en el Camp Nou

Sotil llegó al Barcelona en 1973 procedente del Deportivo Municipal de Lima. En su primera temporada, se convirtió en una pieza clave para el equipo, disputando todos los partidos de la Liga 1973-74 junto a figuras icónicas como Johan Cruyff, Carles Rexach, Juan Manuel Asensi y Marcial Pina.

Durante esa histórica campaña, los cánticos de «¡Cholooo, Cholooo!» resonaban en las gradas del Camp Nou, reflejando el cariño que la afición azulgrana le tenía al jugador peruano. Una de las anécdotas más entrañables ocurrió el 7 de abril de 1974, cuando el Barcelona conquistó la liga tras una victoria en El Molinón. Desde el vestuario, Sotil llamó a su madre para decirle la famosa frase que quedó grabada en la memoria de los aficionados culés: “¡Mamita, campeonamos!”

Dificultades y regreso al campo

Sin embargo, la llegada del neerlandés Johan Neeskens al Barça en la temporada siguiente limitó a Sotil, ya que la normativa de la época impedía al club alinear más de dos jugadores extranjeros. Esto lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante toda la temporada 1974-75, hasta que finalmente obtuvo la doble nacionalidad. Aunque volvió a jugar en la temporada 1975-76, ya no pudo recuperar el nivel que lo había consagrado en su primera campaña.

En 1977, Sotil dejó el Barcelona para unirse al Alianza Lima, donde continuó su carrera deportiva.

Un homenaje inolvidable

El 17 de mayo de 1984, el Miniestadi fue escenario de un partido homenaje en su honor, enfrentando al equipo del Barça campeón de 1974 contra una selección sudamericana de veteranos.

Tras el partido, Sotil expresó su gratitud: “Desde que me fui del Barça, estaba esperando este momento. Me gusta Barcelona, la amabilidad de su gente y el cariño de su afición.”

Décadas después, en octubre de 2014, Sotil reafirmó su amor por el club desde Lima: “Todo ese cariño que me brindó la gente del Barça no puede olvidarse. El día que me muera, espero que me entierren con la camiseta del Barcelona.”