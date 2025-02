Fabian Bustos evito culpar del empate al arquero de la U

El entrenador de Universitario evitó solo responsabilizar al arquero Sebastián Britos por el empate sobre la hora que concedieron ante Comerciantes Unidos

El entrenador Fabián Bustos expresó su desazón por el desenlace del compromiso. “Molesto porque creo que el equipo mereció ganarlo. Fuimos superiores, tuvimos un segundo tiempo mejor que el primero. Al no finalizarlo en la última jugada lo perdimos por error nuestro”, indicó el estratega argentino.

Cuando se jugaban los descuentos, un error del arquero Sebastián Britos llevó a que Comerciantes Unidos anote el 1-1 en la altura de Cajabamba, evitando así el triunfo crema. Universitario de Deportes dejó escapar en los últimos instantes un resultado importante durante su estreno en la Liga1 Te Apuesto 2025.

Fabián Bustos declaró que dicha acción se produjo por errores de sus jugadores por no defender bien en el gol de Comerciantes Unidos. El gol llego de un centro largo enviado desde el sector derecho y el arquero Sebastián Britos fallo al intentar despegar el balón y este fue tomado por Alexander Lecaros y mando un pase al área, en donde Matías Sen convirtió el gol del empate.

“Hay que trabajarlo y corregirlo. Primero, tuvimos la pelota nosotros y no podemos perderla en ataque fácil; segundo, no debemos dejar que el lateral progrese solo y tire un centro con una pelota larga; tercero, no tenemos que salir mal; cuarto, hay que tomar las marcas… un montón de cosas que no hicimos bien en la última jugada”, puntualizó.