El denunciante señaló que entregó S/ 1 500 en cuatro oportunidades al asesor de la congresista

Tras la sanción impuesta a la congresista Magaly Ruíz por el caso “mochasueldos”, Carlos Marina ―extrabajador de su despacho― declaró que continuará con el proceso a través de la Fiscalía.

“Voy a continuar este proceso en la vía penal porque hay más pruebas, más testigos. Incluso, ya se hizo el peritaje de mi equipo celular dado que la congresista Magaly Ruíz ha manifestado que yo he tergiversado algunos chats. Todo ya fue entregado a la Fiscalía”.

Pagos bajo la mesa

Carlos Marina fue reclutado por Jaime Sánchez Parra, implicado con el cobro de dinero. Marina señala que, desde el primer día, Sánchez le comunicó que le tendría que entregar S/ 1 500 todos los meses.

“En tres oportunidades lo hice en sobre cerrado, en cuarto cerrado, y en una oportunidad el señor Johnny Romero (asesor de Magaly Ruíz) viaja a Trujillo y nos solicita que se haga un depósito a su cuenta bancaria”.

Johnny Romero, por su parte, declaró no recordar el motivo del depósito por parte de Marino.

Despido arbitrario

Después de hacer pública la denuncia, Carlos Marina señaló que fue despedido. Decidió continuar con el reclamo al ver que, además de los recortes de sueldo, exigían realizar otros depósitos para supuestos eventos benéficos.

“Me dicen ‘para que tú continúes haciendo estas actividades, hazlo, pero en nombre de la comisión’. Pero cuando el dinero no aparecía o cuando nosotros solicitábamos ese dinero y nos decían que no hay, es ahí cuando yo reclamo. Expresamente me dicen que es para la congresista Magaly Ruíz”.

Esta situación comenzó como un rumor entre colegas, hasta que Carlos Marina confirmó que se trataba de una práctica recurrente en el Congreso.

