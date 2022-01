Expulsada por no pensar igual que su líder

La vicepresidenta de la República Dina Boluarte lamentó su reciente expulsión del partido Perú Libre con el cual fue elegida. De acuerdo al comunicado de la comisión de disciplina, a la también ministra se le aplicó esta sanción por una supuesta falta grave por “desprestigiar” a dirigentes y afiliados.

“Ha venido de más a menos por las discrepancias internas que desde entonces se vienen manejando. En algún momento yo dije que las discrepancias internas maduramente se deben atender al interior del partido, pero esto no ha sido así. No es la primera vez que han intentado expulsar a Dina Boluarte del partido por el solo hecho, seguramente, de no pensar u opinar conforme el secretario general del partido desea“, señaló.

En la víspera, el líder del partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, anunció que la vicepresidenta y también ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte, fue expulsada por la Comisión Regional de Disciplina de Perú Libre.