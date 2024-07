Exportaciones del norte que representan el 22.4% del total peruano será impulsada por el megapuerto de Chancay.

Por su proximidad, el megapuerto de Chancay representa una oportunidad para potenciar la oferta de la macrorregión norte, afirmó Edgar Vásquez Vela, director del CIEN-ADEX.

Entre enero y mayo de 2024, las exportaciones de la macrorregión norte de Perú llegaron a US$ 5,989 millones, representando el 22.4% del total de envíos del país. Edgar Vásquez Vela, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, destacó a Áncash, La Libertad y Piura como las regiones más relevantes en términos de exportaciones.

Desempeño por Región

Durante su intervención en el evento “Impacto del puerto de Chancay en la economía del norte del país”, organizado por la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Vásquez Vela informó que Áncash exportó por US$ 2,146 millones, un incremento del 0.1%. La Libertad alcanzó US$ 1,699 millones, creciendo un 5.8%, mientras que Piura registró US$ 1,184 millones, una caída del 25.9%.

Otras regiones contribuyeron de la siguiente manera:

Cajamarca: US$ 604 millones (-6.5%)

Lambayeque: US$ 217 millones (29.7%)

San Martín: US$ 84 millones (24.9%)

Tumbes: US$ 43 millones (-31.2%)

Amazonas: US$ 12 millones (11.8%)

Importancia del Puerto de Chancay

Vásquez Vela subrayó la importancia del puerto de Chancay para la descentralización económica del país. “Por su potencial aporte a la descentralización económica, el terminal portuario de Chancay representa una gran oportunidad para el desarrollo del Perú. Su proximidad al norte incentivaría el comercio mediante la reducción de costos y tiempos de envío a países del Asia Pacífico. Por ello, es vital implementar una estrategia integral”, indicó.

La Libertad, siendo una de las regiones más exportadoras de la macrorregión norte (27.9% del total en 2023), necesita mejorar sus capacidades para maximizar los beneficios de esta infraestructura.

Exportaciones al Asia Pacífico

En 2023, Perú exportó al Asia Pacífico un total de US$ 44,254 millones. China, el principal socio estratégico del país, recibió el 52.3% de estos envíos (US$ 23,149 millones), lo que refleja el interés de la gran población china en la oferta peruana.