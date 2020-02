Excuñado ataca a ‘Shey Shey’

Paga lo que debes. Luego de que Sheyla Rojas bajará un vídeo de Tik Tok hablando de la crianza de la mamá de su ex Pedro Moral, su hermano, Jorge Moral no se guardó nada y le pidió a la “Shey Shey” que le pague el dinero que le prestó su hermana hace mucho tiempo.

Hermano de Pedro Moral le exige a la rubia que le pague el dinero que le debe

“Si tu relación fracasa, no le eches solo la culpa a tu ex, la culpa es de los dos, de él y su mamá, por haber parido a semejante basura”, expresó la rubia en el vídeo.

Esto desató la furia de Jorge, que se comunicó con Latina y arremetió contra la conductora de “Estas en todas”: “No entiendo, ella quedó debiendo plata a mi hermana, a mi familia. Me parece de mal gusto lo que ha hecho. Es una falta de clase total. Que supere a mi hermano y que no se meta con mi familia. Mi mamá no tiene nada que ver en esto. Si quiere seguir hablando del tema que hable de mi hermano todo lo que quiera”, finalizó, dándole un consejo.

Finalmente, le pidió a la ex de Patricio Parodi, que no se meta con su mamá, que ella no tenía nada que ver, asegurando que su familia está muy ofendida e indignada.

“Ella no sale en televisión, ella no tiene que ver nada con el medio artístico, ni es mediática, ni nada por el estilo. Mi madre ha sido buena onda con ella”, dijo.