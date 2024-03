Ex One Direction regresa a Perú

La preventa del anhelado concierto está programada para el miércoles 6 y jueves 7 de marzo, a partir de las 10 a.m.

El esperado regreso de Niall Horan a tierras peruanas ha desencadenado una efervescencia entre sus fanáticos. El exvocalista de One Direction se embarcará en su primera presentación como solista en Perú, formando parte de su gira ‘The Show: Live on Tour’. Aquí te revelamos los pormenores del espectáculo, desde la fecha y el lugar hasta los precios de las entradas y cómo adquirirlas.

Preventa Exclusiva para Clientes Interbank:

La preventa del anhelado concierto está programada para el miércoles 6 y jueves 7 de marzo, a partir de las 10 a.m., a través de la plataforma digital de Teleticket. Los clientes Interbank disfrutarán de descuentos exclusivos, brindándoles la oportunidad de asegurar su lugar en este evento imperdible.

Descubre los Precios de las Entradas:

Teleticket ha desvelado los precios de las entradas durante la preventa:

– Platinum campo (stand up): S/395

– Tribuna platinum: S/320

– central: S/250

– lateral: S/165

Además, te presentamos los precios regulares para el espectáculo en Lima:

– Platinum campo (stand up): S/465

– Tribuna platinum: S/377

– central: S/294

– lateral: S/194

La variedad de opciones permite a los fans seleccionar la ubicación que mejor se adapte a sus preferencias y presupuesto.

El Retorno del Ícono Irlandés:

Originario de Irlanda, Niall Horan saltó a la fama como miembro de la icónica banda One Direction, formada en el programa británico ‘The X Factor’ en 2010. Junto con sus compañeros, lograron éxitos memorables como ‘What Makes You Beautiful’ y ‘Story of My Life’. Tras la separación en 2016, Horan ha cultivado una destacada carrera como solista, exhibiendo su evolución artística a través de álbumes aclamados.

El concierto de Niall Horan en Perú no solo promete ser un evento inolvidable, sino que también ofrece a los fans la oportunidad de ser parte de la historia musical de este talentoso artista. ¡Prepárate para vivir una experiencia única junto a Niall Horan en Lima!