Evita asalto a punto de balas

Un agente policial logró frustrar el asalto a una pareja en el jirón Sinchi Roca, en el distrito de Lince. Los delincuentes persiguieron a sus víctimas desde San Miguel a bordo de un auto KIA negro de placa D1P694 y una moto que rondaba por la zona.

Las cámaras de seguridad registraron los precisos momentos en el que uno de los malhechores amenaza con una pistola a la pareja y una persona ajena a la acción realiza varios disparos al aire. El agraviado pudo ingresar al edificio en donde vive, pero su pareja regresó a su vehículo.

“Estaba mi suegra y mi bebe en el vehículo donde me transportaba. Una persona se acerca por la parte frontal y apunta a mi esposa. Ahí es cuando ella grita y me encuentro cara a cara con el delincuente. Él me dice ‘las llaves’. El señor de la moto dijo ‘dispara, dispara’”, detalló Aldo Álvarez. Desafortunadamente, los delincuentes pudieron huir a bordo de una moto.