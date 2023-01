Ethel Pozo: “Soy feliz siendo chatita y gordita”

El experto en moda, Javier Rojo criticó a la conductora por su look en la boda de Brunella Horna. Según el especialista, Ethel Pozo lució maquilla en exceso y con un vestido que le aumentaba medidas y que no le quedaba bien en el busto, ya que le apretaba. Ante ello, la hija de Gisela Valcárcel no se quedó callada y defendió su apariencia.

Así respondió conductora a experto en moda respecto a su look en el matri de Brunella

Ethel aseguró que no le importa verse “gorda y chata” porque su cuerpo es así. Asimismo, dejó en claro que se sintió cómoda con su look.

“Sííí Javier. Sí te veo por aquí. Sucede que me pongo lo que me gusta y me siento cómoda. Chatita, gordita, soy feliz. No me preocupo en patrones de moda o estereotipos de cuerpo. Acepto y quiero el mío. Y me gustan los escotes y brillos. Igual gracias por los consejos”, respondió Ethel Pozo en la mencionada red social.

El especialista en moda le respondió a la conductora asegurando que ella opina sobre la vestimenta y lo hace porque sus seguidoras le piden que ropa usar de acuerdo a su cuerpo.

“Pero entiendo que a ella lo que se puso le gusta y para ella le queda perfecto y eso es lo que vale en todo esto. Yo solo hablo del look, está perfecto que te pongas los brillos, el escote y todo el exceso de cosas que te pones encima, yo no tengo ningún problema, simplemente estoy dando mi opinión porque la mayoría de mis seguidoras me preguntan para que les recomiende”, señaló Rojo.