Estudiantes de la UNI toman campus por rectora Shirley Chilet

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería rechazaron una supuesta intromisión de la Sunedu, a la cual señalan por no reconocer a Arturo Talledo Coronado como nuevo rector.

Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) han tomado el campus de la casa de estudios exigiendo la vacancia de Shirley Emperatriz Chilet Cama, quien hace unos días se anunció como la nueva rectora.

En la víspera, mediante un pronunciamiento compartido en sus redes sociales, los alumnos que integran la Asociación de Centros de Estudiantes de la UNI (Acuni) anunciaron la “toma de la Universidad Nacional de Ingeniería”. Medida de fuerza que tiene como consigna la vacancia de Chilet Cama. Así como la realización de la sesión ordinaria N.° 006 de la Asamblea Universitaria en respeto de su autonomía.

Todo ocurrió a partir de la renuncia al cargo de rector de Alfonso López Chau, quien postulará a la Presidencia de la República. Entonces asumió el cargo Arturo Fernando Talledo Coronado, quien era vicerrector de Investigación, por decisión de la Asamblea Universitaria, conformada por el Consejo Universitario.

Sin embargo, Sunedu no lo ha registrado como rector de dicha casa de estudios argumentando “inconsistencias normativas” en su designación. Señalan que no se ajusta al Estatuto vigente de la UNI ni a la Ley Universitaria. Además, en un comunicado previo, estudiantes y decanos de la UNI indicaron que la Asamblea Universitaria no escogió a Chilet Cama. Por lo que no la reconocen como rectora de la universidad y calificaron de “inaceptable” la posición de la Sunedu.

Por su parte, Chilet Cama intentó ingresar la mañana de este jueves a la Sala de Sesiones del Consejo Universitario y Rectorado. Sin embargo, fue detenida por un grupo de alumnos del tercio de la UNI.

La funcionaria emitió un comunicado en el que señala que su designación como rectora interina “fue realizada conforme a ley y a los procedimientos establecidos por las autoridades competentes”. En respeto pleno a la institucionalidad y el marco normativo que rige a las universidades peruanas.