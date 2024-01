Estos son los nuevos feriados para el 2024

CONOCE LAS FECHAS EN QUE PODRÁS DESCANSAR O VIAJAR CON TU FAMILIA

El 2024 está con nosotros y junto a él se vienen nuevos feriados para que los trabajadores puedan descansar y disfrutar de un tiempo y espacio de esparcimiento en casa o realizando viajes cortos en familia. Este año, el Gobierno declaró cuatro nuevos feriados nacionales, elevando a 16 el número de días no laborables en Perú. Estos son los feriados aprobados por el Congreso de la República para el calendario 2024:

Enero:

Lunes 1° de enero: Año Nuevo.

Febrero:

No hay feriados

Marzo:

Jueves 28 de marzo: Jueves Santo.

Viernes 29 de marzo: Viernes Santo.

Abril:

No hay feriados

Mayo:

Miércoles 1° de mayo: Día del Trabajo.

Junio:

Viernes 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Sábado 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio:

Martes 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Domingo 28 de julio: Fiestas Patrias.

Lunes 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto:

Martes 6 de agosto: Batalla de Junín.

Viernes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Septiembre:

No hay feriados

Octubre:

Martes 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre:

1° de noviembre: Día de todos los Santos.

Diciembre:

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuánto debes percibir si trabajas un día feriado?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) del Ministerio de Trabajo explica que, si laboras de forma presencial o remota un día feriado, deberás percibir dos remuneraciones diarias adicionales a tu remuneración mensual.

Por ejemplo, en el caso de que tu remuneración mensual sea de S/ 1,025, tu remuneración diaria es de S/ 34.17. Ello se deduce al hacer una división de tu sueldo entre 30 días (1025/30).

Al saber cuánto percibes por día, puedes calcular cuál sería tu pago. Te correspondería lo siguiente:

Una remuneración por el trabajo realizado: S/34.17

Una remuneración por la sobretasa del 100%: S/34.17

En total sería S/68.34 por cada feriado laborado adicional a tu remuneración mensual.

Entonces, S/68.34 x 2 feriados laborados = S/ 136.68.

A fin de mes, recibirás en total S/1161.68.

Cabe señalar que, en caso de que tu empleador te otorgue días de descanso en sustitución a cada feriado laborado, ya no percibirás la suma adicional.

¿Los jefes cometen infracciones si no respetan feriados?

Los empleadores que no cumplan con realizar el pago adicional u otorgar la compensación del descanso sustitutorio por los feriados laborados estarían cometiendo una infracción muy grave en materia de derechos laborales. Las multas, dependiendo del tipo de la empresa (micro, pequeña y no mype), pueden fluctuar entre S/ 1,058 a S/ 241,638.

¿Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable?

El Perú cuenta con feriados a lo largo del año. Pero de vez en cuando se escucha como parte del calendario: “día no laborable”.

Según César Puntriano, la primera es cómo se configuran: los feriados se establecen por ley y los días no laborables por Decreto Supremo.

En los feriados, si usted no trabaja, recibirá su pago normal, sin problemas. Y si lo hace, puede reclamar otro día libre en compensación.

Sin embargo, hay una figura especial que sucede cuando el trabajador decide no reclamar un descanso en compensación por el feriado laborado.

Si prefiere “cobrar” el feriado, recibirá el pago normal del día (por ejemplo, S/ 50), además de una sobretasa que es el doble; es decir S/ 100 adicionales. En total, por ese feriado laborado estaría cobrando S/ 150 en lugar de los S/ 50 cotidianos.

Hay un caso especial que sucede solo un día en el año: el 1 de mayo. Por ser el Día del Trabajo hay un pago adicional. La sobretasa (utilizando el ejemplo anterior) sería de S/ 150, sumando un total de S/ 200 por ese día trabajado.

Los días laborables tienen un origen diferente. Primero, los dicta el Ejecutivo mediante Decreto Supremo. Segundo, se debe recuperar las horas.

Además, este tipo de asuetos suelen ser optativos, en el caso del sector privado, y obligatorios para el sector público.

La norma, por otro lado, exceptúa a actividades de especial relevancia para la comunidad. Es decir, si el motivo es fomentar el turismo, lógicamente los restaurantes y hoteles funcionarán con normalidad.

Otra gran diferencia es que no existe la sobretasa. Si se trabaja ese día, no le van a pagar más que lo regular. Y si no lo hace, debe pagar las horas.

“Si el trabajador descansa el día no laborable tiene que recuperar esas horas, a diferencia del feriado, donde se descansa y no se devuelven las horas”, añadió el letrado.