Estos son los montos por edades que cobra grupo 21

SI ACREDITASTE TUS APORTES, ESTA SEMANA COBRAS TODO COMPLETO DE TU FONAVI

La Comisión Ad Hoc del Fonavi autorizó el pago de más de S/ 282 millones a 98,691 fonavistas del Grupo de PAGO N° 21. Los desembolsos iniciarán el VIERNES 20 DE DICIEMBRE a través de las agencias del Banco de la Nación. Este grupo incluye a fonavistas de todas las edades, así como a personas con discapacidad, enfermedades graves y herederos de aportantes fallecidos. En el caso de los herederos, se deben presentar documentos como el certificado de defunción y constancias familiares en las agencias correspondientes.

Hasta la fecha, DURANTE EL 2024, SE HAN DEVUELTO S/ 1,402 MILLONES A 595,050 BENEFICIARIOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 31173 Y 31928, que ordenan la restitución de los aportes al Fonavi. Sin embargo, el Reintegro 3, dirigido a beneficiarios de las listas del 1 al 19, se ha postergado para inicios del 2025 debido a la falta de recursos.

Los pagos se efectúan según los años de aporte de cada fonavista. Para confirmar su inclusión en la lista, los beneficiarios pueden consultar en la WEB OFICIAL DEL FONAVI antes de acudir al Banco de la Nación con su documento de identidad.

GRUPO 21 POR RANGO DE EDAD Y CONDICIÓN

361 MIL SOLES se han asignado a 555 FONAVISTAS MENORES DE 50 AÑOS, 70 MILLONES se repartirán entre 30,278 ex aportantes cuyas edades van de 50 A 60 AÑOS, 93 MILLONES corresponden a 28, 490 fonavistas MAYORES DE 60 Y MENORES DE 70 AÑOS, 78 MILLONES corresponden al rango DE 70 A 80 AÑOS y 39 MILLONES A MAYORES DE 80.

555 menores de 50 = 361,296.91 mil soles

30,278 entre 50 y 60 años = 70, 385,378.42 soles

28,490 entre 60 y 70 años = 93, 774,849.42 soles

24,972 entre 70 y 80 años = 78, 086,857,92 soles

14,396 mayores de 80 años = 39, 671,214.39 soles

DETALLES DE LA LISTA 21

La lista 21 se entrega un año luego de la lista 20. Esta contempla la devolución de un monto de los aportes para fonavistas que no han recibido ni un solo sol anteriormente por este pago, y NO HAN ESTADO EN NINGUNA DE LAS 20 LISTAS ANTERIORES.

La LISTA 21 SE ENTREGARÁ PARA 98 MIL 691 FONAVISTAS que no han sido parte de las 20 listas anteriores

que no han sido parte de las 20 listas anteriores En total será un monto de S/282 MILLONES 279 MIL 597,06 de donde saldrán las devoluciones para este grupo de pago

de donde saldrán las devoluciones para este grupo de pago Se pagará el viernes 20 DE DICIEMBRE (tras el pedido del Banco de la Nación para postergar la fecha)

(tras el pedido del Banco de la Nación para postergar la fecha) Incluye fonavistas y herederos sin restricción de edad

Los herederos deberán verificar si se encuentran registrado en la lista de pago (cuando está se publique) y acercarse al Banco de la Nación para firmar la solicitud adjuntando los certificados de defunción, matrimonio civil, registro de la unión de hecho, partidas de nacimiento, según cada caso.

Los fonavistas que se hayan acreditado correctamente deberán tener la seguridad de que han sido incluidos en este grupo de pago del Fonavi.

Al ser su primer pago, el monto puede ascender incluso hasta 30 mil soles si acreditaron sus aportes. Luego de ello, ya no necesitarán hacer reclamo alguno porque cobraron todo al día según sus aportes que acreditaron.

¿CÓMO SABER SI ESTOY ACREDITADO EN LA SECRETARÍA TÉCNICA?

Como se sabe, al corroborar el Estado de registro en la página de la Secretaría Técnica puede salir una serie de resultados en base a las letras A, B, C, D y E. Según se detalla, si te sale la LETRA E SIGNIFICA QUE TU REGISTRO ESTÁ COMPLETADO, QUE TU EMPLEADOR HA REMITIDO LA INFORMACIÓN NECESARIA Y TU CUENTA ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN.

LA LETRA A ESTÁ DIRIGIDA A INDIVIDUOS QUE LABORARON EN EMPRESAS YA EXTINTAS y no alcanzaron a jubilarse. Ellos deben dirigirse a la ONP para pedir una acreditación anticipada de sus aportes. Tras verificar la información, la entidad emite una resolución que reconoce un determinado periodo, y este es automáticamente válido para la comisión ad hoc, en algunos casos, TAMBIÉN PUEDE SALIR LA LETRA B, Si yo soy consciente, si ya me jubilé este último año o he hecho mi proceso de acreditación, entonces tengo que tener la seguridad de que en la lista 21 yo voy a ser programado, porque ya subsané; la letra D aparece cuando se ha identificado que la información del formulario 1 relacionada con el empleador está incompleta. Esto necesita ser corregido. A veces, los datos están mal completados, la empresa en la que el fonavista declaró ha desaparecido o aún no se ha jubilado.

Si uno sale con otra letra, por ejemplo, LA LETRA C, ESTO SIGNIFICA QUE UNO TIENE QUE PRESENTAR LA SUBSANACIÓN de la observación que le planteen. En la lista 21 aproximadamente se llegaría a 80 mil personas, pero el universo de fonavistas que a la fecha no han cobrado son cerca de 700 mil. Hay más de 600 mil fonavistas sobre los cuales la Secretaría Técnica no ha podido encontrar información. El fonavista debe preocuparse por esta situación.

