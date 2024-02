Estas bonificaciones y devengados te paga ONP

Ley de allanamiento de juicio te permite cobrar ya si la demandaste por algún motivo

Si has tenido juicios entablados contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) por algún pago no reconocido en su momento, debes saber que gracias a la ley de allanamiento, estos procesos que llevaban años en litigio, ya no lo están más pues la ONP se ha sometido y los beneficiados pueden ya cobrar lo que por ley han estado batallando en tribunales con dicha entidad. Para acceder a estos pagos tienes que estar dentro de un marco de criterios que a continuación detallamos.

1. Cálculo de la remuneración de referencia

Para el cálculo de la remuneración de referencia se considera el promedio de las remuneraciones o ingresos asegurables mensuales efectivos percibidos en cada uno de los supuestos de los artículos 73 y 74 del Decreto creto Ley 25967 y el artículo 2 del Ley 19990, el artículo 2 del De Decreto Supremo 099-2002-EF.

No deben considerarse los periodos no laborados, los cuales deben sustituirse por los periodos inmediatamente anteriores en los que hubiera remuneración o ingreso asegurable.

2. Aportes facultativos abonados con posterioridad al cumplimiento de los requisitos para la obtención del derecho a una pensión

Según explica el proyecto, en estos casos no deben considerarse dichos aportes facultativos en el cálculo de la pensión de jubilación, por haber sido efectuados después de que el asegurado ya contaba con los requisitos para obtener el derecho a la pensión, salvo que al asegurado le resulte más beneficioso considerarlos.

3. Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros

Se otorga pensión de jubilación, cuando el trabajador minero adolezca de enfermedad de silicosis o su equivalente, sin que sea necesario los años de aportes, según la aplicación del artículo 6 de la Ley Nº 25009.

4. Reconocimiento de aportes como empleados anteriores a octubre de 1962

Se reconoce como período de aportación los períodos de vínculo laboral en condición de empleados, anteriores a octubre de 1962.

5. Pensiones devengadas.

Se otorgan las pensiones devengadas conforme al artículo 81 del Decreto Ley 19990, considerando la fecha de la solicitud primige- nia, siempre que cumplan con los requisitos de ley.

6. Bonificación complementaria del 20% del Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares

Se otorgan las bonificaciones del 20% por el FEJEP, años de aportes a mayo de servicios siempre a mayo solo considerando los 10 1973 y no los 20 años de de 1973.

7. Acreditación de aportes.

La ONP se allana en los casos cuya demanda tenga como controversia la acreditación de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, siempre en concordancia con lo establecido en la Ley 29711 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 092-2012-EF.

Adicionalmente, se es- tablece la fecha del inicio de la pensión y la fecha de presentación de la solicitud de pensión para los asegurados desafiliados del Sistema Privado de Pensiones que optaron por regresar a la ONP, para el derecho al pago de la pensión, así como para sus devengados