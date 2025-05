Escandalosas contrataciones se producen en gestión de alcalde Rodolfo Adrianzén

Descubren nuevos casos de empresas de dudosa procedencia que hacen jugosos contratos con municipalidades distritales. Esta vez le tocó a la alcaldía de La Perla, donde una firma habría obtenido sendos contratos por S/ 333,399 con la gestión del alcalde Rodolfo Adrianzén haciendo trabajos de un rubro comercial distinto al de su giro original, lo que ha encendido las alertas de la opinión pública y de las autoridades competentes.

En el presente informe, el cual cuenta con información oficial del Portal de Transparencia Económica, usted podrá conocer de este escándalo que embarra por completo las contrataciones que se ha hecho bajo el mandato del mencionado burgomaestre en los años 2023 y 2024 porque fue en ese mismo lapso de tiempo en que una empresa cuyo giro original, según la Sunat, es de venta de animales, terminó realizando un trabajo de reparación de automóviles para la mencionada comuna por un buen monto de dinero, entre otros.

Algo que se trataría de un modus operandi de muchos gobiernos locales que utilizan firmas fachada que son creadas al poco tiempo de contratar con las municipalidades y que curiosamente obtienen jugosas órdenes de servicio para rubros comerciales que no tienen nada que ver con sus giros originales. Esto sin duda debe llamar la atención del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República, puesto que se tratan de miles de soles que salen del erario nacional.

Se trata de la empresa cuya razón social es “Gómez Huerta Lizbeth Mistica” con RUC “10481787446” cuya fecha de inicio de actividades fue el 03/04/2023, pero que en el año 2023 facturó S/.149,450 y en el 2024 S/.188,949 por diversos conceptos que explicaremos a continuación.

En primer lugar, lo más llamativo es que su rubro comercial es “Venta al por mayor no especializada, Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos y Venta al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra y otros productos N.C.P”, pero el 5 de julio de 2023 obtuvo milagrosamente una orden de servicio con la Municipalidad de La Perla por S/. 39,510.00 por el “servicio de impresión en general de material publicitario para Sub Gerencia de Control y Recaudación Tributaria”.

Así también, el 21 de julio del mismo año obtuvo contrato por “servicio de instalación de cortina del primer piso oficinas de la Gerencia de Desarrollo Urbano a todo costo” por S/. 33,800. Pero, al mes siguiente, se ganó otro “contratito” esta vez de S/. 19,600 por el “servicio de instalación de aislamiento acústico en paredes de la Oficina de Imagen de la Municipalidad Distrital de La Perla. Asimismo, también se supo que esta empresa fue creada para la comercialización de patos y pollos obtuvo una licitación con fecha 17 de mayo del 2024 por el “servicio de mantenimiento correctivo de impresoras multifuncionales a todo costo CCMN:3355” por la friolera de S/ 40,800.

Y, como si esto fuera poco el 20 de junio del mismo año se encargó del “servicio de mantenimiento correctivo de la camioneta Ford Ranger de placa EUG-124 de una subgerencia de esa comuna” por un monto total de S/. 39,800.00

LOCACIÓN DE SERVICIOS

Por otro lado, la Contraloría General de la República en el “Informe de Control Especifico N°015-2024-2-1621-SCE” publicado el 10 de diciembre del 2024 detectó algunas irregularidades que incluso podrían tener consecuencias penales, al descubrir que la Municipalidad de La Perla habría contratado por locación de servicios a personas que estarían imposibilitadas legalmente de contratar con el Estado, algo que es repetitivo en la gestión del burgomaestre Rodolfo Adrianzén.

Según esta información en el año 2023, la Municipalidad Distrital de La Perla contrató por locación de servicios a dos regidores luego de concluido su mandato, así como a tres parientes de estos con vínculo por consanguinidad, por las que pagó un monto total de S/ 65 400. Estas personas, incluso, habían declarado no tener impedimento para su contratación, pese a encontrarse impedidos para contratar por la mencionada comuna, algo que vulnera las leyes municipales. Lo que pasa es lo siguiente, en el ejercicio del 2022, Luis Daniel Zender Ponce cumplio con el cargo de regidor municipal hasta el 31 de diciembre del 2022, Carlos Genaro Pacheco Ortiz e Ivonne Nataly Delgado Rodríguez asumieron el cargo de regidor en la municipalidad por el periodo 2 de setiembre al 2 de octubre del 2022, encontrandose impedidos de contratar con la Entidad hasta los 12 meses siguientes de concluido su mandato. Revisadas las declaraciones juradas de intereses de las mencionadas autoridades se advirtió que Katherine Roxana Ormeño Zender es nieta del regidor Zender Ponce (2do grado de consanguinidad), Sonia Amalia Pachecho Ortiz es hermana del regidor Carlos Genaro Pachecho Ortiz (2do grado de consanguinidad) e Ivonne Martina Rodriguez Florian es madre de la regidora Ivonne Nataly Delgado Rodriguez. Según la (CGR), en el año 2023, en atención a los requerimientos de servicios temporales, es decir locación de servicios, de las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de La Perla, la Sub Gerencia Abastecimiento invitó a participar a Carlos Genaro Pachecho Ortiz, Delgado Rodriguez, Katherine Ormeño Zender, Sonia Pachecho Ortiz y Rodriguez Florian, quienes en el desarrollo del procedimiento de contratación presentaron entre otros documentos su CV documentado y las declaraciones juradas requeridas, en las que declararon no tener impedimentos para contratar con el Estado con referencia al artículo 11 de la Ley N° 30225; no obstante encontrarse dentro del periodo de 12 de meses mencionado en que los regidores concluyeron su mandato. Por lo que las declaraciones juradas de estas personas expresan información falsa; además que la Sub Gerencia de Abastecimiento contó con información sobre los presuntos impedimentos de contratar de estas personas y sin haber dispuesto o acreditado su verificación, se continuo con sus contrataciones y tampoco posteriormente se realizó fiscalización alguna.