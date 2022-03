Es buen momento para renovar la PC

Luego del Cyber Wow 2021, realizado a fines del mes de octubre del año pasado, tal vez este sea el mejor momento para comprar artículos tecnológicos, muebles, de moda o de dormitorio.

Es que los precios de computadoras de escritorio están pasando un buen momento. En el primer mes del año, el Índice de Precios de Maquinaria y Equipo de Lima Metropolitana se redujo en 2,15%. Se explica no solamente por los menores precios en los bienes de capital de origen nacional, como maquinaria y equipo para la industria (equipos de refrigeración, tanques metálicos y tableros eléctricos) y en la maquinaria y equipo para el transporte (carrocerías, muelles para vehículos automotriz y mototaxi).

Sino también por los bienes de capital de origen importado, que redujeron sus precios en la maquinaria y equipo para el transporte (motores para barcos y tractor de carretera para semirremolque y camionetas pick up) y maquinaria y equipo para la industria (bombas para líquidos, palas cargadoras, montacargas y computadoras).

El 2021 no ha sido un buen año para adquirir una PC . Junto con las categorías de aspiradoras, televisores y tablets, los precios subieron 50 por ciento desde enero de 2020, cuando el virus Covid 19 todavía no había llegado a Perú, según cifras de la empresa Retail Compass.

Cómo aprovechar este momento de precios

Los precios de computadoras de escritorio en Perú pueden variar abruptamente pronto debido al convulso contexto internacional. Por eso también es tiempo de aprovechar para actualizar la PC, sus componentes, repuestos o accesorios.

Aquí, algunas aclaraciones sobre componentes que pueden necesitar un reemplazo, así como también una lista de accesorios para disfrutar de artículos Cyber .

Para renovar la computadora, será prudente conocer qué tipos de PC de escritorio existen hoy en el mercado y cuáles son las ventajas de cada una.

Computadoras de escritorio

La desktop o computadora de escritorio es uno de los tipos de PC de escritorio de sobremesa, de particularidad fija compuesto por varios periféricos (monitor, teclado, mouse, CPU entre otros) para su funcionalidad.

El componente base que determina la potencia y funcionalidad de la desktop es el CPU y su composición interna. Al momento de adquirir un equipo debemos fijarnos principalmente en estos 3 componentes del hardware.

El procesador, el cual cumple la función de cerebro de la computadora, pues es el encargado de ejecutar las funciones de los distintos softwares. Actualmente hay dos principales marcas en el mercado AMD Ryzen (Ryzen 3, Ryzen 5 y Ryzen 7) e Intel Core (Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9)

Memoria RAM, es la encargada de almacenar información sobre los programas que se están ejecutando para que el procesador pueda acceder rápidamente a estos. Por la interacción que tiene con el procesador la capacidad de este componente tiene un gran impacto en la velocidad de la computadora. Los modelos actuales en el mercado son DDR2, DDR3 Y DDR4.

Unidad de almacenamiento, es la que está relacionada con la cantidad de datos que podemos guardar en nuestra computadora. Estas unidades varían en capacidades entre 250 Gb y 2 Tb. Actualmente podemos encontrar en el mercado unidades de Disco Duro (HDD), Unidades de estado sólido sata (SSD) más veloces que las HDD) y unidades de estado sólido NVME (más veloces que las SSD SATA).

Computadoras All In One

Las computadoras all in one se caracterizan por incorporar todos los componentes del CPU y el monitor en una sola carcasa. Pueden tener una pantalla táctil, mouse y teclado inalámbrico, además de sus respectivos puertos en la parte posterior de la carcasa.

Entre los tipos de PC de escritorio, al comparar las All In One con las Desktops no hay mucha diferencia en cuanto a su funcionamiento. Su principal ventaja es el ahorro de espacio.

Su desventaja es que dificulta reemplazar o agregar componentes hardware para mejorar el rendimiento.

Computadoras Gaming

Son computadoras tanto de escritorio como portátiles diseñadas para procesar videojuegos. Debido a la exigencia de los videojuegos estos dispositivos cuentan con procesadores, memorias RAM y tarjetas de video potentes.

Esta potencia en los componentes del hardware ubica fácilmente a estas computadoras en la escena profesional porque son equipos útiles para cualquier tarea, no solo para el Gaming.

Al momento de adquirir una computadora Gaming la atención debe estar puesta en el procesador, la tarjeta de video, la memoria RAM, la unidad de almacenamiento y el monitor.

Procesador

como mínimo debería ser Core i5 o Ryzen 5 para jugar sin problemas y sin lags.

Memoria RAM

La mínima para jugar es de 8 Gb pues esta soporta el cargar los gráficos y estos son bastante pesados.

Tarjeta de video

Resulta ser otro componente de importancia pues junto a la RAM se encargan del procesamiento de los gráficos. Como mínimo se requiere una tarjeta de 2 Gb aunque también debemos fijarnos en la velocidad de su GPU.

Unidad de almacenamiento

Debería ser preferiblemente una unidad de estado sólido SSD para que el videojuego corra con mayor rapidez.

Monitor gaming

Para disfrutar 100 por ciento del videojuego, el monitor deberá ser de alta resolución la cual se mide en pixeles y buena velocidad de refresco que se mide en hercios.

Accesorios

Por otra parte, sería recomendable pensar en tener algunos accesorios, y este es un buen momento para adquirirlos.

Un teclado bluetooth o uno con luces y estilo gamer pueden ser una buena manera de aprovechar los bajos precios.

Quienes quieran empezar a realizar streaming o hacer teletrabajo y dar una mejor impresión pueden comprar una cámara web Full HD para que su imagen se vea con toda resolución.

Otros accesorios y repuestos, como micrófonos, soportes de micrófonos, de monitores, parlantes, auriculares, ventiladores o kit limpiadores de teclados y pantallas pueden ser grandes opciones para realizar una compra antes de que los precios vuelvan a subir.

No pierdas la oportunidad

Cuando una puerta se abre, de seguro es momento de avanzar. ¡Que nada te detenga!