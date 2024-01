Es asesinado en su escuela de baile

Un instructor de baile, identificado como John Jairo Villavicencio Milan (30), fue encontrado sin vida, con signos de haber sido maniatado, en su local ubicado en la cuadra 6 de la avenida Julio Calero en Chorrillos. La pareja de Jairo Villavicencio fue quien encontró el cuerpo sin vida, maniatado, con signos de haber sido degollado, dentro de la escuela de baile.

Fabio Villavicencio, padre de la víctima, indicó que su hijo había inaugurado su escuela hace seis meses.

“Yo me he enterado recién que lo asesinaron. Ellos se han llevado su iPhone, no sé si la Telefónica tendrá su registro de llamadas. No sé quién lo ha llamado, pero él era un muchacho tranquilo así que no sé qué puede haber pasado. Yo quiero que se haga todo lo posible para identificar a los responsables“, manifestó

una de las chicas que participaba en sus clases de baile aseguró también que la víctima no tenía problemas con nadie. Además, comentó que dentro del establecimiento solo se llevaron algo de dinero y un parlante.