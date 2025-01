Es agredida tras cobrar, por inquilinos morosos

Una mujer, identificada como Margarita Falcón, fue atacada por sus inquilinos morosos, esto luego que fue hasta el departamento para exigir el pago de la deuda de renta atrasada, cuyo monto asciende a S/11 500. Las cámaras de seguridad del edificio captaron cómo la mujer es sacada arrastras de su propiedad, en San Borja.

Los inquilinos agresores fueron identificados como Douglas Noriega Pérez y Antonella Bismara, quienes estaban intentando mudarse de forma clandestina y sin pagar la deuda de alquiler acumulada, pese a que ha­bían firmado un acuerdo.

“Vine para hablar con ellos porque vi que estaban mudándose sin avisar. En un principio, dijeron que no eran ellos, sino sus padres. Des­pués, me di cuenta de que sí se estaban mudando todos”, dijo la propietaria.

La mujer detalló que cuan­do ingresó al departamento se percató que ya estaban listos para la mudanza y cuánto les increpó, estos re­accionaron de forma violenta golpeándola en la cabeza.

“La señora Antonella me increpó violentamente. Me golpearon entre varios, me arrastraron y me dejaron inconsciente en el pasillo”,