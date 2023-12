Ernesto Pimentel indignado con redes sociales que confirmaron su deceso

Más vivo que nunca, el actor celebrará la vida este 31 de diciembre en Plaza Norte

Este último fin de semana, Ernesto Pimentel, actor y conductor de televisión que interpreta a la Chola Chabuca en su programa ‘El Reventonazo de la chola’ fue víctima de una falsa noticia que se estaba difundiendo en la red social de tik tok. Fue a través de un video donde confirmaban su trágico deceso, rápidamente Ernesto salió a desmentir esta noticia y confirmó que todo está listo para recibir este 2024 en Plaza Norte donde se realizará su ‘Reventonazo de año nuevo’.

“Mi primera reacción fue de bastante molestía, porque si no hubiera estado con mis familiares acompañado cuando vi el video, los hubiera preocupado mucho. Luego me di cuenta que el usuario que había subido el video era falso y bueno ya después se me pasó la bronca. Entiendo que siempre habrá personas que les gusta hacer este tipo de bromas, pero deben de medir mejor sus consecuencias¨, comenta el conductor de tv.

Por otro lado, Ernesto Pimentel hizo un llamado a las personas que comparten este tipo de noticias y confirmó que ya tiene todo listo para recibir el año nuevo en Plaza Norte, ¨Ya no me hagan renegar por favor, a todas esas personas que compartieron ese video si quieren verme realmente vayan este domingo 31 de diciembre a Plaza Norte a recibir el año nuevo junto a Agua Marina, Marisol y Azucena Calvay, las entradas están en Ticketmaster¨, finalizó el actor.