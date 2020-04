En España los hospitales parecen de guerra

La situación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) de muchos hospitales españoles es como la “un hospital de guerra“, describen a Efe los médicos y enfermeros que luchan contra el COVID-19.

“Si lo piensas mucho no entrarías a ver a ningún paciente, pero nuestra vocación no nos permite pensar demasiado y sí actuar mucho“, explica Carlos, un enfermero que se consideró “casi privilegiado” porque en su centro hospitalario no han tenido que usar bolsas de basura como bata.

Para Carla, anestesióloga, es “angustiante” y “desconcertante” la escasez de sedantes en los hospitales y destaca que, aunque utilizan “alternativas, como algunos gases, no todos los equipos están preparados”. A ello se suma la preocupación añadida para no ser un vector de contagio para sus pacientes y compañeros.

Mireia, con apenas 25 años, trabaja en un hospital que en apenas una semana dedicó seis de sus nueve plantas a enfermos de coronavirus. Como Carla, anestesióloga en otro hospital, Mireia reconoce que no está acostumbrada a que se mueran varias personas al día.

“Yo normalmente estaba en planta, y hay semanas enteras que no muere nadie. Algunos días ahora vemos que fallecen tres o cuatro personas”, lamenta la joven, que reconoce que está habiendo “muchos lloros compartidos y complicidad entre compañeros” en las salas de personal.