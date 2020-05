Elimina los mensajes negativos de tu mente y enfócate en lo positivo

¿Si exprimes una naranja, qué sale?…jugo de naranja ¿Por qué no obtengo jugo de mango? Porqué exprimí una naranja, no un mango. Entonces, cuando exprimes algo, sale el resultado de lo que contiene por naturaleza ¿verdad?…Sí, claro.

Por: Patricia Boza

Counselor

FB: Patricia Boza Terapeuta

Entonces, pensemos en este momento las circunstancias que nos están exprimiendo ¿Qué estamos destilando?

Si estamos llenos de amor, de solidaridad, de buenos propósitos, estaremos aportando con nuestras defensas en alto, listos para todo ayudando, protegiéndome, protegiendo, mirando al prójimo como prójimo y no como enemigo.

Si estamos llenos de rabia, ira, egoísmo, de intenciones contaminadas, estaremos plagando nuestro entorno y nuestro mundo en general. Así me cuide, lo haré desde la rabia y eso baja el sistema de defensas del organismo, y si algo nos pasa, pues partiremos así. ¿Eso quieres?

Si este tema de la pandemia del coronavirus nos desborda, sobrepasa nuestras capacidades, nos intranquiliza y causa angustia es normal, porque todos los seres humanos necesitamos salir, comprar, estar en contacto de algún modo, entonces todos somos propensos a contraer el virus, ¿no es así?. Entonces, pensemos por un momento… qué es lo que queremos, ¿aportar o plagar?

VIVIR EN ARMONÍA

Si fuera éste el último momento de tu vida, ¿cómo lo quisieras experimentar?, seguramente te gustaría estar en paz, vivir desde amor y no del odio; por ello, este tiempo que estamos en cuarentena no es motivo para desesperarnos, sino para buscar tranquilidad y reflexionar sobre nuestro propósito de vida.

Prepara tu alma a la par que te cuidas, te limpias y proteges a tu cuerpo físico. Sácale lustre a tu bienestar aportando pensamientos positivos, ¡SÍ SE PUEDE!, aún en estos momentos, aún cuando la situación aprieta, aún cuando tengamos pérdidas insospechadas, aún cuando lo estemos perdiendo todo; la situación no va a cambiar, tal vez, no tienes el control, pero recuerda siempre que de lo que sí tienes el control es de TU FORMA DE REACCIONAR ante ésta extraña e insospechada situación. De eso sí que eres dueño.

Nosotros tenemos solo un cuerpo físico ¿nada más?, entonces tus ideas, tus pensamientos, tus sentimientos ¿Qué órgano físico son?. ¡NO LECTOR! … tenemos y somos MAS, Físico, Mente, Emoción, ¡¡¡ ENERGÍA ¡!!.

CUIDEMOS NUESTROS PENSAMIENTOS

Una persona triste, como apagadita ¿Cómo tiene su sistema inmunitario? No has escuchado decir, cosas como: “le dio la depre y se enfermó”… o no te ha pasado que justo cuando tienes un bajón de ánimo … ¿te enfermas?, te da gripe o te sientes mal, sin fuerzas, con absoluto desánimo, ¿no es así?, pues entonces … cuidemos no solo el cuerpo físico, cuidemos de nuestros pensamientos, sentimientos, cuidemos nuestra manera de hablar… el verbo y la palabra tienen mucho, muchísimo poder. El problema es que eso es real tanto para bien como para mal.

Si me la paso diciendo todo el día lo mal que estamos, el peligro en el que vivimos y lo desafortunado de estos tiempos, entonces estamos plagando con nuestros pensamientos todo nuestro entorno y eso no es saludable para nadie. No se trata de tapar el sol con un dedo, no te confundas amigo lector, puedo definir y tener mi opinión de lo que sucede a mi alrededor y esto puede ser difícil, pero fíjate en que enfocas tu energía, puedes ver lo malo o puedes hablar sobre la salida, las opciones.

Lo que sí podemos hacer, es agradecer por un día más de vida, podemos sentirnos bendecidos por tantas miles de cosas, que sin duda, la lista es más larga que los problemas del momento.

Naciste con dientes, ¿verdad? …. Y son GRATIS, vinieron con tu cuerpo, ¿a ver pierde un diente?, volver a tenerlo cuesta muchísimo dinero (en un dentista) y como si fuera poco, ese diente hay que cuidarlo el doble porque es propenso a romperse. Entonces, puedes agradecer hasta por los dientes que sí tienes, tus manos, etc., seamos CREATIVOS y hagamos una larga lista de gratitud, poner la mente en eso hará que nuestros pensamientos y sentimientos estén enfocados a APORTAR.