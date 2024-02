Elecciones: Trump gana los ‘caucus’ republicanos, Islas Vírgenes

Según informes de medios de comunicación como The New York Times y NBC News, con el 73 % de los votos a favor de Donald Trump

Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos (2017-2021), ganó los ‘caucus’ republicanos de las Islas Vírgenes de EE.UU. este jueves, y según informes de medios como The New York Times y NBC News, continúa avanzando sin obstáculos hacia la nominación de su partido para las elecciones de noviembre.

Según estos informes, Trump obtuvo el 73 % de los votos, mientras que la exembajadora de EE.UU. ante Naciones Unidas, Nikki Haley, logró el 26 %. Queda pendiente la decisión de la ejecutiva republicana a nivel nacional sobre si asignará nueve o cuatro delegados en estos ‘caucus‘.

“Acaba de llegar la noticia de que hemos ganado abrumadoramente los ‘caucus’ de las Islas Vírgenes, todos los delegados (…) Acabo de llamar para dar las gracias a los participantes. Lo están celebrando y se lo están pasando en grande, ¡se lo merecen! Ha sido un gran día para su Presidente favorito, el Partido Republicano y la democracia”, expresó Trump en Truth Social.

Tanto Trump como Haley no llevaron a cabo campañas en las Islas Vírgenes, enfocándose en cambio en el estado de Nevada. Allí, la exgobernadora de Carolina del Sur se presentó a las primarias, pero no logró el respaldo de los votantes, ya que estos optaron por no respaldar a ninguno de los candidatos en competencia.

Delegados en Nevada

Durante décadas, Nevada llevó a cabo ‘caucus’. Sin embargo, debido al caos que a menudo se generaba en estas citas, los legisladores estatales aprobaron una ley en 2021 que eliminaba este modelo de votación, similar al utilizado en Iowa, y establecía que las autoridades estatales debían organizar primarias cuando hubiera más de un candidato en la contienda.

Sin embargo, la ley de 2021 presentaba una laguna legal: aunque establecía la necesidad de primarias, no especificaba cómo el Partido Republicano asignaría los 26 delegados de Nevada al ganador. Estos delegados son los encargados, durante las convenciones de los partidos, de proclamar oficialmente al candidato tanto demócrata como republicano para las elecciones presidenciales.

Aprovechando esa laguna legal, Trump ejerció presión sobre el Partido Republicano de Nevada para que pasara por alto la ley estatal y continuara con la tradición de asignar los delegados en los ‘caucus’, que también se llevarían a cabo este jueves.

La victoria de Trump en los ‘caucus’ de las Islas Vírgenes de EE.UU. se suma a su triunfo en los ‘caucus’ de Iowa, las primarias de Nuevo Hampshire y el probable éxito en Nevada.

