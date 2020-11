El único que no se arrepiente

El congresista fujimorista Carlos Mesía aseguró que no se arrepiente de haber votado a favor de la vacancia contra Martín Vizcarra, la cual desencadenó la última crisis política en el país.

“Yo no hago un mea culpa de mi voto. Lo respaldo, lo ratifico (…) No me arrepiento de mi decisión. Estoy convencido del voto que he tomado. Yo soy inflexible de las posiciones y decisiones que tomo. No retrocedo en las decisiones que tomo“, dijo.

Antes que Manuel Merino anunciara su renuncia, el parlamentario de Fuerza Popular dijo que había llegado al Congreso de la República por la mañana para buscar información que provienen de los voceros de las bancadas y realizar así un análisis de la situación política.