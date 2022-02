“El Puma” Carranza ayuda con audífonos a mamita con sordera

“Puma” Solidario. El exfutbolista José Luis Carranza, demostró su lado más humano al ayudar a una humilde vendedora de golosinas que sufre desde hace varios años de sordera.

“La señora Paulina es como una madre, la conozco desde que yo entrenaba en el “Lolo Fernández”. La pandemia nos alejó y hace unas semanas al volver a verla me sorprendió que no podía escucharme. Busque ayuda y gracias al apoyo de unos amigos ahora tiene sus audífonos. Estoy seguro que va a tener una mejor calidad de vida”, manifestó emocionado el ex defensa de Universitario.

Con estos dispositivos, Doña Paulina Rimache de 77 años de edad, podrá mejorar su nivel de escucha y dejar atrás la sordera severa que le fue diagnosticada en ambos oídos, tras una serie de exámenes especializados.

Por esta labor de ayuda al prójimo y el compromiso de continuar ayudando a más personas con problemas auditivos, el director del centro audiológico AudiPhone, Luis Verástegui, nombró: “Embajador de la Audición” al exfutbolista.

José Luis Carranza, agradeció la designación y señaló que poco se sabe sobre este problema de salud que afecta a muchos adultos mayores. Un mal inevitable muchas veces por la edad, pero que gracias a la tecnología se puede ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas.