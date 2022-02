(VIDEO) Alex Aguinaga elogia a Pedro Gallese: “Espero verlo en su mejor versión ante Uruguay”

Alex Aguinaga, histórico jugador de la selección ecuatoriana, elogió al actual arquero de la selección peruana, Pedro Gallese y espera verlo en su mejor versión ante Uruguay el próximo 24 de marzo en la penúltima jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Esperemos que le vaya bien el siguiente partido que es cuando más lo van a necesitar, ahora si esperamos ver la mejor versión de Gallese para que la selección peruana mantenga el cero atrás y pueda soñar con la clasificación directa”, sostuvo Aguinaga en el Portal Menú Deportivo.

Asimismo destacó su paso por el club mexicano Veracruz. “Me parece que es un excelente portero, tiene buena estatura, tiene buena salida, errores como todos los arqueros, pero acá por ejemplo me tocó verlo muchos partidos en Veracruz y después en la selección peruana y creo que es uno de los jugadores más importantes”.

También señaló que Pedro muchas veces se convirtió en un jugador heroico. “Gallese como todos los arqueros tiene buenos y malos momentos pero es quien ha sostenido en algunos pasajes los resultados, a veces hasta heroico en esa zona, no veo que le puedan, en este momento, hacer un poco de sombra en el arco peruano”., enfatizó el también comentarista deportivo.

De otro lado, el exmediocampista ecuatoriano se refirió al trabajo que viene realizando Ricardo Gareca al frente de Perú y expreso que “Si algo que debo reconocer de Gareca, es precisamente eso, le dio más disciplina a esta selección peruana y se ve con mucha más fuerza, con más concentración, más disciplinados, el fútbol no lo pierden”.

Recalcó que “Los futbolistas peruanos en todo el mundo han sido siempre garantía de calidad y capacidad, indudablemente en el fútbol mexicano hay muchos jugadores que han venido, el caso de Raúl Ruidíaz por ejemplo que es un gran centro delantero, el mismo Yotún que salió ahora campeón después de muchos años con el Cruz Azul, y otros jugadores de antaño, el mismo Juan Reynoso que ahora está dirigiendo acá (cruz azul), han sido jugadores muy valiosos que han estado en el fútbol mexicano”.

Indicó que el futbolista peruano siempre se ha caracterizado por tener talento. “Yo siempre lo había hablado con Roberto Palacios’, en algún momento fuimos compañeros en Liga de Quito, que la falencia máxima del futbolista en Perú era la indisciplina de los jugadores, hablando extra cancha porque dentro de la cancha igual y jugaban bien, y tenían mucha calidad pero fuera de la cancha cometían demasiadas indisciplina y eso a la larga te pesa y tienes que pagar los platos, entonces, ahí creo que Perú iba cayendo”.

Consultado si le gusta el estilo futbolístico de Christian Cueva, el ecuatoriano, dijo “A mí me gusta Edison Flores, me gusta mucho como juega, sin embargo, no lo pone de titular, lo pone de cambio y le ha dado los dos goles que mantienen en vida, primero ganando en Colombia y después empatado contra Ecuador en Perú, me gusta a mi mucho él en caso que no estuviera Christian”.

URUGUAY VS PERÚ

“Viene Uruguay que ganó sus puntos, los 6 que tenía que ganar los ganó y está a 1 de Perú. Con el empate clasificaste directo, porque lógicamente después tienes el partido con Paraguay que es un equipo ya eliminado, pero ese partido en Uruguay va a ser durísimo para la selección peruana y ahí yo creo que si se podrá pensar en jugar como se jugó en Colombia, aunque, lógicamente los uruguayos están con gol, tienen gol; Colombia lleva 7 partidos sin anotar y eso le benefició a la selección peruana pero ahora contra los uruguayos que vienen de golear a Venezuela y ganar su visita a Paraguay , no va a ser nada sencillo para esta selección peruana”.

GIANLUCA LAPADULA

“Fue una grata sorpresa, a mí me tocó verlo en Quito cuando gana Perú a Ecuador, realmente, hablábamos y sabíamos que venía del fútbol italiano, las condiciones y características que tiene, luchador, peleador, además rápido, gana los duelos individuales y es un tipo que tiene gol, y cuando no lo tiene reparte y eso habla muy bien de Gianluca Lapadula que es un jugador interesantísimo, que le ha venido muy bien a la selección peruana en este momento”.