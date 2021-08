El idioma oficial es el castellano

El vocero y congresista por Renovación Popular, Jorge Montoya, se refirió en torno a las palabras en quechua que realizó el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, durante su presentación en el Pleno.

A la salida de la presentación de ministros para realizar el voto de confianza, este expresó que en todo caso, Bellido debió de llevar a un traductor. “El idioma oficial del Perú es el castellano español y existe traductor a quechua“, indicó.

“Se habla español y se traduce al quechua, es al revés de lo que hizo“, agregó. Por otro lado, precisó que por el momento su bancada ha decidido no darle el voto de confianza al gabinete.

“El mensaje del primer ministro no tiene nada nuevo de lo que sabemos, no ha hecho caso a las recomendaciones que dimos sobre el cambio de ministros, no ha hablado de la Asamblea Constituyente, pero vamos a tener un largo debate para ver la decisión”, expresó.