“El Gobierno es intolerante a cualquier acto de corrupción”

El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, afirmó que el gobierno del presidente Martín Vizcarra es intolerante a cualquier acto de corrupción, con mayor razón de aquellos que se puedan producir en la actual coyuntura, de emergencia, debido a la pandemia del coronavirus (covid-19) en nuestro país.

Recordó que esta fue una de las principales misiones que le encomendó el Jefe del Estado cuando aceptó el cargo, siendo otra de importancia el darle un buen trato al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Tengo que dejar en claro que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra no acepta ni un ápice de corrupción y en esa línea estamos nosotros. Cuando fui designado una de las cosas que me dijo fue eso y aquí no hay tolerancia con nada de lo que sea corrupción, ni tampoco indisciplina”, manifestó.

Dijo que tras la información sobre presuntos actos de corrupción al interior de la PNP, se dispuso que las compras en estado de emergencia sean centralizadas por administración del Ministerio del Interior, con la finalidad de “evitar que la policía se distraiga en este tipo de situaciones porque necesitamos a la mayor cantidad de gente en la operatividad”.

“He firmado diversos oficios, uno dirigido al contralor Nelson Shack para que realice el seguimiento de las compras que se hayan hecho; asimismo, enviamos a la Oficina de Control Interno del ministerio y de la PNP, para que actúen inmediatamente”, refirió.